#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!
11 января
Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!
В 2013 году объем проданных автомобилей в...
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
11 января
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
Автоэксперт Ладушкин объяснил, чем грозит авто...
Geely Galaxy V900
11 января
На рынок вышел новый семейный Geely с большим запасом хода
Geely начала прием заказов на Galaxy V900 с...

Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему

Автоэксперт Ладушкин объяснил, чем грозит авто долгое стояние в пробках

При регулярном техническом обслуживании пробки на дорогах не должны вызывать проблем с состоянием автомобиля, заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution:

– Вопреки распространенному мнению, что «пробки убивают машину, это даже хуже, чем буксовать в сугробе», современные автомобили очень хорошо подготовлены к движению по дорожным заторам.

По словам специалиста, инженеры учитывают заторы в жизненном цикле любого современного автомобиля как неизбежное явление.

Поэтому, кроме планового техобслуживания, водителю не нужно предпринимать дополнительных мер, отметил Ладушкин.

Рекомендуем
3 совета, которые сэкономят сотни тысяч при покупке машины

Особое внимание стоит уделить автомобилям с автоматической коробкой передач – в пробках рекомендуется избегать медленного движения «на тормозах», чтобы продлить срок службы тормозных колодок. Для машин с роботизированной коробкой такая езда влияет и на сцепление из-за постоянных стартов и остановок.

Эксперт также отметил, что ускоренный износ автомобиля чаще связан не с режимом работы, а с несвоевременным ремонтом и неправильным техническим обслуживанием.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Количество просмотров 10
11.01.2026 
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0