Почему городской пробег намного хуже трассового? Отвечает эксперт

Эксперт Попов: Пробки наносят вред автомобилям из-за работы на холостом ходу

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как длительные нахождения в пробках влияют на состояние автомобилей и что с этим можно сделать.

Он отметил, что стояние в пробке – это холостой ход автомобиля, который вредит механизмам. В процессе долгого холостого хода масло поступает к трущимся частям двигателя с минимальным давлением, что затрудняет его циркуляцию и приводит к снижению смазки.

Это, в свою очередь, вызывает повышенный износ.

Эксперт отметил, что единственным решением может быть более частая смена масла для тех, кто часто попадает в пробки.

Кроме того, Попов упомянул проблемы с перегревом и указал, что в некоторых автомобилях система охлаждения не рассчитана на долгие нагревы. Чтобы снизить риск перегрева, стоит регулярно проверять радиатор охлаждения и поддерживать всю систему в чистоте.