#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Почему городской пробег намного хуже трассового? Отвечает эксперт

Эксперт Попов: Пробки наносят вред автомобилям из-за работы на холостом ходу

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как длительные нахождения в пробках влияют на состояние автомобилей и что с этим можно сделать.

Рекомендуем
5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

Он отметил, что стояние в пробке – это холостой ход автомобиля, который вредит механизмам. В процессе долгого холостого хода масло поступает к трущимся частям двигателя с минимальным давлением, что затрудняет его циркуляцию и приводит к снижению смазки.

Это, в свою очередь, вызывает повышенный износ.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Эксперт отметил, что единственным решением может быть более частая смена масла для тех, кто часто попадает в пробки.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроме того, Попов упомянул проблемы с перегревом и указал, что в некоторых автомобилях система охлаждения не рассчитана на долгие нагревы. Чтобы снизить риск перегрева, стоит регулярно проверять радиатор охлаждения и поддерживать всю систему в чистоте.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 357
05.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
-1