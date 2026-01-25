2.4 турбо, полный привод, огромный кузов — крутой внедорожник едет в Россию

Бренд Huanghai планирует вывод пикапа Huanghai N2 на авторынок РФ в 2026 году

Компанию исполинскому пикапу Huanghai N7 в российском модельном ряду бренда вскоре должен составить «младший» N2.

В российском представительстве марки говорят, что Huanghai N2 будет дешевле, чем флагманский N7. Премьеру этой модели в РФ компания готовит уже давно: первые машины доставили в страну для сертификации еще в декабре 2024 года, на российском официальном сайте существует соответствующая страница. Правда, цен на ней пока нет. Для ориентира, «седьмой» Хуанхай стоит у нас от 3 945 000 рублей.

Притом что Huanghai N2 в иерархии стоит на полступеньки ниже N7, он тоже является полноразмерным пикапом: габариты машины с двухрядной кабиной составляют 5560 x 1925 x 1860 мм. То есть он всего на 125 мм короче, чем «старший брат». Под капотом у N2 бензиновый турбо 2.4 на 205 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП. Постоянный привод – по схеме part-time... Если сделают 3,5 млн – можно брать?

