Kia представила добротный доступный кроссовер с дизайном в духе нового Sportage

Опубликованы изображения рестайлингового Kia Niro 2027 с обновлённым дизайном

Kia рассекретила первые фотографии обновлённого компактного кроссовера Niro 2027 модельного года. Внешне передняя часть нового Niro напоминает свежий Kia Sportage, но при этом дизайн адаптирован под более доступный по стоимости автомобиль.

Kia Niro 2027

Боковая часть кузова и дверные панели практически сохранили прежний вид, но заметных изменений в задней части стало больше: теперь у машины новая дверь багажника, а номерной знак переехал на задний бампер, что повторяет решение Sportage. В комплекте с обновлённым обликом идут и новые 18-дюймовые двухцветные колёсные диски с футуристичным рисунком.

Kia Niro 2027

Обновления добрались и до салона. Верхняя часть передней панели получила новую конструкцию с двумя объединёнными 12,3-дюймовыми цифровыми дисплеями – приборным щитком и мультимедийной системой, что хорошо знакомо по электрокарам Kia и обновлённому Sportage. Кроме того, руль теперь выполнен в новом двухспицевом стиле.

Интерьер Kia Niro 2027

Точные технические характеристики пока не раскрыты, но компания обещает больше информации в марте. Сейчас в линейке Niro представлены три варианта силовых установок: самозарядный гибрид мощностью 139 л.с. на базе 1,6-литрового двигателя, подключаемый гибрид мощностью 180 л.с. с таким же мотором и полностью электрическая версия на 201 л.с. Останется ли прежний набор агрегатов или появятся новшества станет известно ближе к релизу.

