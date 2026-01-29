«Газпромнефть-СМ» запустила интерактивный гид по уходу за автомобилем

К Всемирному дню автомобиля, который отмечается 29 января, «Газпромнеть-СМ» совместно с «Вечерней Москвой» представила мультимедийный справочник, где эксперты рассказывают о выборе масел, жидкостей и грамотном техническом обслуживании.

Специалисты компании, которая производит более 150 видов продукции, подробно разъясняют, как выбирать масла и технические жидкости, когда их менять и от чего зависит периодичность замены.

Особый интерес для технически подкованного читателя «За рулем» представляет подход «Газпромнефть-СМ» к разработке и тестированию: рецептуры создаются с помощью цифровой системы «Алхимик» на базе искусственного интеллекта, а испытания проходят не только в лабораториях, но и в реальных, в том числе экстремальных, условиях — например, на гоночных трассах.

Как отмечает гендиректор компании Анатолий Скоромец, «Газпромнефть-СМ» эволюционировала от производителя смазочных материалов к поставщику высокотехнологичных решений.

Яркий пример — сеть экспертных центров G-Profi, где с помощью предиктивной диагностики по пробе масла можно спрогнозировать потенциальные неисправности агрегатов. В России действует 40 таких объектов. Последний открылся в Омске на базе Сибирского автомобильно-дорожного университета (СиБАДИ).

«Вся наша экосистема — от разработки рецептур с помощью уникальной системы «Алхимик» на основе искусственного интеллекта до работы сети экспертных центров G-Profi — построена на системной цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые позволяют анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания», — заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.