Три роковые ошибки: из-за чего чаще всего происходят городские аварии

Игорь Моржаретто назвал причины ДТП, которые кроются в привычках водителей

Ежедневные городские аварии – чаще всего результат небрежности и пренебрежения простыми правилами.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, слова которого приводит Pravda.Ru, главными врагами безопасности на дороге остаются невнимательность, превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. В условиях плотного городского трафика эти ошибки мгновенно приводят к столкновениям и наездам на пешеходов.

Многие водители, как отмечает специалист, переоценивают свои возможности и теряют бдительность. Особую опасность создает использование телефона за рулем. Даже короткий звонок отвлекает внимание, а замедленная реакция в критический момент может стать роковой. Эксперт рекомендует для общения использовать гарнитуру, чтобы руки оставались на руле, а взгляд – на дороге.

С наступлением зимы риски многократно возрастают. Моржаретто призывает водителей серьезно относиться к предупреждениям о непогоде и по возможности избегать поездок в сложных условиях. Если же выезд необходим, ключом к безопасности становятся плавность и предусмотрительность: отказ от резких маневров, выбор умеренной скорости и полная концентрация на дорожной обстановке.

