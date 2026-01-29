#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Литва запретила въезд некоторым машинам из России и Белоруссии
29 января
Литва запретила въезд некоторым машинам из России и Белоруссии
Литва запретила въезд авто из РФ с более чем...
Рынок отреагировал: на не попавшие под утильсбор иномарки с пробегом резко взвинтили цены
29 января
Рынок отреагировал: на не попавшие под утильсбор иномарки с пробегом резко взвинтили цены
Ажиотажный спрос на б/у автомобили до 160 л.с....
В модельном ряду Tenet появится седан — вот что известно
29 января
В модельном ряду Tenet появится седан — вот что известно
Первым седаном бренда Tenet может стать...

Три роковые ошибки: из-за чего чаще всего происходят городские аварии

Игорь Моржаретто назвал причины ДТП, которые кроются в привычках водителей

Ежедневные городские аварии – чаще всего результат небрежности и пренебрежения простыми правилами.

Рекомендуем
Госавтоинспекция рассказала о правилах безопасности при поездках в снегопад и гололед

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, слова которого приводит Pravda.Ru, главными врагами безопасности на дороге остаются невнимательность, превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. В условиях плотного городского трафика эти ошибки мгновенно приводят к столкновениям и наездам на пешеходов.

Многие водители, как отмечает специалист, переоценивают свои возможности и теряют бдительность. Особую опасность создает использование телефона за рулем. Даже короткий звонок отвлекает внимание, а замедленная реакция в критический момент может стать роковой. Эксперт рекомендует для общения использовать гарнитуру, чтобы руки оставались на руле, а взгляд – на дороге.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

С наступлением зимы риски многократно возрастают. Моржаретто призывает водителей серьезно относиться к предупреждениям о непогоде и по возможности избегать поездок в сложных условиях. Если же выезд необходим, ключом к безопасности становятся плавность и предусмотрительность: отказ от резких маневров, выбор умеренной скорости и полная концентрация на дорожной обстановке.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 11
29.01.2026 
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0