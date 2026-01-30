Внезапно: масло, которое выпустили в России, получило одобрение производителя компонентов из Европы

Трансмиссионные масла Rolf ATF IID и Rolf ATF IIIG получили официальное одобрение концерна ZF

Трансмиссионные масла Rolf ATF IID и ATF IIIG, предназначенные для автоматических коробок передач грузовиков, автобусов и спецтехники, удостоились официального одобрения немецкого технологического гиганта ZF.

Сертификация по стандартам TE-ML 04D/14A подтверждает высокий уровень продукции и ее соответствие требованиям производителей компонентов.

Этот допуск является гарантией стабильности рабочих свойств масла на протяжении всего срока службы. Применение продуктов Rolf ATF обеспечивает плавное и точное переключение передач, улучшает работу фрикционов и способствует продлению ресурса трансмиссии. Масла демонстрируют эффективность в широком температурном диапазоне благодаря высокой теплоемкости и стабильной вязкости, что критически важно для тяжелонагруженной техники.

Продукция создана на основе высококачественных минеральных базовых масел и содержит уникальный пакет присадок. Комплекс специальных модификаторов трения, антиокислительных, противоизносных и моющих компонентов обеспечивает превосходный комфорт вождения, оптимальные характеристики и максимальную защиту узлов.

Благодаря этому масла Rolf ATF рекомендованы для использования в технике ведущих европейских производителей, включая IVECO, Scania, MAN и Mercedes-Benz.

Напомним, что масла Rolf для российского рынка произведены на предприятии United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области

Официальное признание со стороны ZF Aftermarket, подразделения концерна, отвечающего за послепродажное обслуживание и запасные части, подчеркивает статус масел Rolf как продукции, соответствующей оригинальным стандартам качества (OEM) для сложных трансмиссионных систем.

