Skoda выпустит большой семиместный кроссовер

Новый семиместный электрокроссовер Skoda Peaq дебютирует в июне

Компания Skoda представит в июне свой новый электрокроссовер, который сможет вместить семь человек. Несмотря на сохранение узнаваемых черт бренда, автомобиль заметно отличается от предыдущих моделей марки.

Машину сделали с упором на минимализм и аэродинамику, отказавшись от угловатых и громоздких форм. Вместо этого появилась более плавная и современная стилистика, но при этом традиционное для Skoda удобство и простор салона не пропадут.

Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты, но известно, что электромобиль построен на самой новой платформе для электрокаров. Специалисты прогнозируют, что запаса энергии хватит на дистанцию свыше 500 км, при этом зарядное устройство будет работать быстро и без лишних сложностей.

Внутри Peaq оборудован современной цифровой панелью приборов, расширенными функциями для подключения различных гаджетов, а также фирменными решениями Skoda Simply Clever, которые делают пользование автомобилем еще комфортнее.

Skoda Peaq

