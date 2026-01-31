#
>
31 января
600 сил с 2 литров объема: Toyota создала новый эффективный и компактный мотор

Томоя Такахаси подтвердил разработку спорткара Toyota MR2 с двигателем G20E

Президент суббренда Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаси поделился планами на создание нового спорткара с центральным расположением двигателя.

По его словам, сейчас идут испытания опытных образцов, но до появления машины на рынке ещё далеко – проект находится на первой стадии из четырёх этапов. Предполагается, что наследник легендарного MR2 выйдет не раньше 2030 года.

Под капотом будущей модели ожидается новый 2,0-литровый турбированный агрегат G20E, который уже испытывают на прототипе GR Yaris M. Такахаси пояснил, что нынешний 1,6-литровый трёхцилиндровый мотор с 300 лошадиными силами не подходит для среднемоторной компоновки. Новый двигатель будет выдавать более 400 л.с. в гражданской версии и за 600 л.с. в гоночном варианте. Более того, агрегат будет гибридным и станет компактнее, чем существующие аналоги.

Двигатель G20E
Двигатель G20E
Помимо работы над MR2 Toyota планирует возродить ещё одну известную модель – Celica. Купер Эриксен, вице-президент по планированию продуктов в Северной Америке, отметил, что проект переднемоторного купе находится на продвинутой стадии, а прототипы уже показывали дилерам. По всей видимости, Celica появится раньше нового MR2, но не раньше 2028 года.

Источник:  Motor1
Лежнин Роман
Фото:Toyota
31.01.2026 
Фото:Toyota
