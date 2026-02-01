#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Безопасность победила эффект: почему давно назрела проблема с выдвижными дверными ручками
4 февраля
Безопасность победила эффект: почему давно назрела проблема с выдвижными дверными ручками
Автоэксперты одобрили решение Китая запретить...
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
4 февраля
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
«Автодом» перечислил семь минусов владения...
В России могут начать производство разных моделей BMW
4 февраля
В России могут начать производство разных моделей BMW
Эксперт Чернов: На заводе «Автотор» могут...

В России будут официально продаваться две новых добротных иномарки

ArcFox αS и αT от BAIC и Magna прошли сертификацию для продажи в России и ЕАЭС

ArcFox αS и αT – сразу две модели китайского бренда, созданные совместно BAIC и австрийской Magna, прошли сертификацию для российского рынка.

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

Документы об одобрении типа транспортного средства (ОТТС) были выданы в Беларуси, что открывает путь к продаже этих электромобилей не только в Беларуси, но и во всех странах ЕАЭС, включая Россию.

Электрический кроссовер ArcFox αT класса D появился на китайском рынке ещё в 2020 году. Машина предлагается с вариантами переднего и полного привода, а мощность электромотора достигает от 218 до 435 лошадиных сил. Автономность впечатляет — пробег на одной зарядке варьируется от 480 до 688 километров, что достаточно конкурентоспособно среди электрокаров.

ArcFox αT
ArcFox αT
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Лифтбек ArcFox αS, который принадлежит к Е-классу, обладает более сдержанным внешним видом и габаритами 4980×1960×1599 мм при колесной базе в 2915 мм. Его 218-сильный электродвигатель позволяет проехать до 708 километров без дополнительной подзарядки, что делает модель привлекательной для длительных поездок.

ArcFox αS
ArcFox αS

Обе машины производятся на заводе BAIC BluePark Magna Automobile в Китае – первом совместном предприятием Magna за пределами Европы. Предприятие ориентировано на выпуск до 300 тысяч автомобилей ежегодно, что говорит о серьёзных планах производителей по расширению присутствия на мировом рынке электрокаров.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Arcfox
Количество просмотров 62909
01.02.2026 
Фото:Arcfox
Поделиться:
Оцените материал:
+1