Представлен новый недорогой спортивный Kia

Kia EV4 GT представлен в Корее: цена доступна, разгон до 100 км/ч за 5,6 секунды

В Южной Корее начались продажи спортивной версии Kia EV4 GT в кузове седан. По сути, это тот же самый автомобиль, что и хэтчбек EV4 GT для Европы, только с другим типом кузова. Под капотом – знакомый силовой агрегат: два электромотора суммарной мощностью 215 кВт и крутящим моментом 468 Нм, а также литий-ионная батарея емкостью 81,4 кВт·ч.

Хотя для корейской модели точное время разгона до 100 км/ч не называется, ее европейский собрат-хэтчбек справляется с этой задачей за 5,6 секунды. Запас хода для седана, согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, достигает 440 км в городском цикле. Эти нормативы обычно строже европейского стандарта WLTP. Энергоэффективность модели заявлена на уровне 4,5 км/кВт·ч, или 22,22 кВт·ч на 100 км.

Цена и комплектации в Корее

После применения местных налоговых льгот цена Kia EV4 GT в Корее начинается от 55 170 000 вон (около 3 млн рублей). Правда, базовая комплектация лишена многих опций. Панорамная крыша и проекционный дисплей тоже идут как дополнение.

Зато в салоне, как и у европейской версии, установлены спортивные полукресла-ковши, трехспицевое рулевое колесо GT с лаймово-зеленой меткой в положении «12 часов» и специальный интерфейс для режима GT. На автомобиль ставятся 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами Pirelli P Zero размерности 245/40.

Перспективы для других рынков

Интересно, что для корейского рынка Kia также предлагает пакеты производительности для более доступных версий EV3 и EV4. Они увеличивают мощность с 150 кВт до 195 кВт, а крутящий момент – с 283 до 385 Нм, правда, сокращая запас хода примерно на 30 км.

Что касается Австралии, то местное подразделение Kia пока не планирует расширять линейку EV4 седан. По словам Роланда Риверо, менеджера по продукту Kia Australia, текущий «план продаж» предполагает около 70 машин в месяц, и на данный момент ассортимент считается окончательным. Более вероятным дополнением может стать версия Air Long Range, если на нее появится спрос. Сейчас EV4 Sedan в Австралии стоит от 49 990 AUD, а топовая GT-Line Long Range – 64 690 AUD. Если бы GT-версия все же добралась до этого рынка, ее цена почти наверняка начиналась бы с цифры 7.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.