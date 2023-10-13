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Kia расширяет линейку электрических автомобилей

Компания Kia показала две новые модели, которые начнут выпускать в 2024 году

Компания Kia представила два новых концепткара из линейки электрических автомобилей серии EV. Изображения EV3 и EV4 ранее никогда не публиковались – дебют состоялся в рамках специального мероприятия EV Day.

Kia EV3
Kia EV3
Kia EV3
Kia EV3
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Компактный кроссовер EV3 первой из двух новинок поступит в серийное производство, которое запланировано на следующий год. За основу взят флагман линейки электрокаров – EV9. От него использованы основные дизайнерские решения в новом автомобиле. В салоне с выдающимся вперед лобовым стеклом нет физических кнопок, а между передними сиденьями расположен маленький «парящий» тоннель. В отделке использованы только экологичные материалы.

Kia EV4
Kia EV4
Kia EV4
Kia EV4

Седан EV4 (Kia называет его «новым типом четырехдверного автомобиля») по внешнему виду напоминает спортивный автомобиль – у него удлиненный динамичный силуэт, покатый нос и спойлер на крыше. Салон практически такой же, как и в EV3, но в оснащение включили функцию Mind Modes, регулирующую подсветку и вентиляцию и подстраивающуюся под водителя.

В Kia планируют к 2026 году продавать по 1 млн электромобилей в год, а к 2030 году увеличить объем реализации до 1,6 млн единиц.

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Источник, фото: Kia

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