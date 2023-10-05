Уйдут ли Kia и Hyundai из России: мнение эксперта

Эксперт: до момента продажи своего российского завода Hyundai из России не уйдет

Вчера во многих СМИ появилась информация, что южнокорейские компании Kia и Hyundai намерены до конца 2023 года свернуть свою деятельность в России. Правда, позже российские представительства эту информацию опровергли. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, комментируя это, также выразил уверенность, что корейские автопроизводители никуда с российского рынка не уйдут, во всяком случае, до продажи своих российских активов.

«Более того, за период с января по август 2023 года концерн продал на российском рынке, к примеру, 957 премиальных автомобилей Genesis (суббренд Hyundai Motor). И большая часть из них, насколько мне известно, — это даже не параллельный импорт, а официальный», — отметил он.

Ранее о намерениях продать завод в Санкт-Петербурге, который принадлежит Hyundai, объявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. На предприятие претендует автодилер «Авилон», выкупивший завод концерна Volkswagen в Калуге, и калининградский «Автотор».

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Источник: Известия

Фото: Hyundai