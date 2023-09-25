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Решилась судьба завода Hyundai в Петербурге

Мантуров: завод Hyundai в Санкт-Петербурге продадут с обратным опционом

Слухи о возможной продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге подтвердил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром. Казахстан».

Напомним, предприятие ХММР не работает с марта 2022 года, но корейская компания до последнего стремилась сохранить свои активы. Однако больше терпеть убытки невозможно, и, видимо, каких-то договоренностей все же достичь удалось.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», - сказал Мантуров.

Он также пояснил, что продажа планируется с возможностью обратного выкупа (опциона), который ограничен двумя годами.

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Ничего не известно о цене сделки, скорее всего, она будет номинальной, так как предполагается обратный выкуп. Также, согласно инсайдерской информации, покупателем выступит один из дилеров бренда. Также площадкой интересовался калининградский "Автотор". В ближайшее время станет известно, кто выиграл в этой гонке.

До заморозки производства на заводе в Санкт-Петербурге выпускали Hyundai Solaris, Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей в год.

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Источник: ТАСС

Фото: Hyundai

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За РулемАлексеева Елена
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