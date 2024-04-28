#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля
28 апреля
Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля
Автоэксперт Соколов: пыльца может привести к...
Как спланировать поездку на праздники — 7 дельных советов!
28 апреля
Как спланировать поездку на праздники — 7 дельных советов!
«Автодор» опубликовал памятку, которая поможет...
Стало известно, как туристы отнеслись к курортному сбору в Петербурге
28 апреля
Стало известно, как туристы отнеслись к курортному сбору в Петербурге
В Санкт-Петербурге недовольство курортным...

Экипировка и тренировки: мотоциклистам дали советы по безопасности на трассе

Мотоэксперт Потапенко перечислил основные ошибки начинающих мотоциклистов

Начинающие мотоциклисты с небольшим стажем вождения надеются на внимательность со стороны водителей автомобилей, но большинство автовладельцев иногда просто могут не заметить мотоциклистов, и возрастает риск ДТП. Об этом «Известиям» рассказал сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Другая распространенная ошибка среди начинающих мотоциклистов — это вождение на высокой скорости, к которой они еще не адаптированы. Новички часто стремятся присоединиться к группам более опытных мотоциклистов и начинают ездить быстрее, чем позволяют их умения. Такой подход часто приводит к серьезным последствиям», — предупредил собеседник издания.

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

Потапенко рекомендует мотоциклистам первые несколько сезонов больше времени уделять тренировкам. Чтобы повысить безопасность во время езды на мотоцикле тренироваться нужно на специализированных площадках и отработать маневры – экстренное торможение и уклонения в разные стороны, например.

Кроме того, Потапов указал на беспечное отношение мотоциклистов к экипировке. Зачастую новички покупают дорогую и безопасную экипировку, но после неудобств меняют ее на более комфортную, но менее защищенную.

Нельзя использовать только шлем и при этом не надевать остальную защитную экипировку, подчеркивает Потапов. Даже при мелком ДТП в этом случае можно получить тяжелые травмы. Можно отказаться от излишней на первых взгляд защиты, но только после определенного опыта вождения, допускает эксперт.

Очень важно обратить внимание на техническое состояние мотоцикла, причем, независимо от стажа вождения. При отсутствии ТО могут произойти различные неполадки в работе мотоцикла, как итог – риск ДТП. Мотоциклисту необходимо максимально быть погруженным в технические аспекты своего транспортного средства, чтобы заблаговременно обнаружить и устранить возможные неисправности, резюмировал Потапенко.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0