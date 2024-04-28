Экипировка и тренировки: мотоциклистам дали советы по безопасности на трассе

Мотоэксперт Потапенко перечислил основные ошибки начинающих мотоциклистов

Начинающие мотоциклисты с небольшим стажем вождения надеются на внимательность со стороны водителей автомобилей, но большинство автовладельцев иногда просто могут не заметить мотоциклистов, и возрастает риск ДТП. Об этом «Известиям» рассказал сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко.

«Другая распространенная ошибка среди начинающих мотоциклистов — это вождение на высокой скорости, к которой они еще не адаптированы. Новички часто стремятся присоединиться к группам более опытных мотоциклистов и начинают ездить быстрее, чем позволяют их умения. Такой подход часто приводит к серьезным последствиям», — предупредил собеседник издания.

Потапенко рекомендует мотоциклистам первые несколько сезонов больше времени уделять тренировкам. Чтобы повысить безопасность во время езды на мотоцикле тренироваться нужно на специализированных площадках и отработать маневры – экстренное торможение и уклонения в разные стороны, например.

Кроме того, Потапов указал на беспечное отношение мотоциклистов к экипировке. Зачастую новички покупают дорогую и безопасную экипировку, но после неудобств меняют ее на более комфортную, но менее защищенную.

Нельзя использовать только шлем и при этом не надевать остальную защитную экипировку, подчеркивает Потапов. Даже при мелком ДТП в этом случае можно получить тяжелые травмы. Можно отказаться от излишней на первых взгляд защиты, но только после определенного опыта вождения, допускает эксперт.

Очень важно обратить внимание на техническое состояние мотоцикла, причем, независимо от стажа вождения. При отсутствии ТО могут произойти различные неполадки в работе мотоцикла, как итог – риск ДТП. Мотоциклисту необходимо максимально быть погруженным в технические аспекты своего транспортного средства, чтобы заблаговременно обнаружить и устранить возможные неисправности, резюмировал Потапенко.

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Источник: Известия