Мотоцикл: простые секреты правильной посадки

«За рулем» рассказал, с чего и как начинается мастерство управления мотоциклом

Мотоцикл – это не просто средство передвижения, это драйв, хобби, любимая игрушка или даже образ жизни. Но управлять таким железным конем безопасно и комфортно можно только при условии правильной посадки на нем.

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы сидеть на мотоцикле как влитой.

Правильная посадка на мотоцикле

1. Руки

Не сжимайте руль мертвой хваткой! Ваши руки должны быть чуть расслаблены – только тогда вы сможете уверенно удерживать руль. Представьте, что вы держите в руках хрупкую птичку – нежно, но крепко.

Локти должны быть слегка согнуты. Это дает свободу движений и позволяет легче маневрировать. Если при крене в повороте разогнутой руки будет недостаточно, чтобы дотягиваться до рукоятки, то можно и нужно слегка наклоняться вперед.

Запястья должны быть прямыми. Избегайте выгибать их в ту или иную сторону, так как это может привести к потере контроля над мотоциклом.

При контррулении старайтесь не тянуть на себя ту или иную рукоятку руля, а отталкивать другую. Так контролировать руль проще и во время кренов, когда руль стремится отклониться от положения «прямо», и во время удержания равновесия на малых скоростях. Руки будут гораздо меньше уставать.

2. Спина и корпус

Спина должна быть прямой, но не напряженной. Это не значит, что спина должна быть перпендикулярно земле, но скруглять ее не нужно (это допускается только во время торможений). То есть, просто не сутультесь, но и не выгибайте спину, иначе вы быстро устанете.

Расслабьте плечи. Они не должны быть подняты или напряжены.

3. Ноги

Ступни лучше ставить на подножки передней третью стопы и по середине подножки. При этом носки не должны торчать в стороны, чтобы вы случайно не задели ими об асфальт во время маневрирования. Если ставить стопы на подножки ближе к пятке, то носки как раз и будут торчать.

Прижмите колени к баку мотоцикла. Это обеспечит вам более устойчивую посадку и позволит лучше чувствовать мотоцикл.

Нажим ногой на подножку позволит быстро накренить мотоцикл для маневра, и вам останется только слегка отталкивать рукоятку руля, не давая ему сложиться больше, чем вам нужно.

4. Положение головы

Голова должна быть слегка приподнята, а взгляд направлен вперед, на дорогу, в том направлении, куда вы едете. Не смотрите вниз, так как это может привести к дезориентации в пространстве (проще говоря, голова может закружиться).

При этом не забывайте внимательно смотреть по сторонам и в зеркала при перестроениях и на перекрестках. Но избегайте резких движений головой. Это может привести к потере равновесия.

Типичные ошибки посадки на мотоцикле

Чтобы лучше понимать, как надо правильно сидеть на мотоцикле, разберем также типичные ошибки, чтобы вам было проще их избегать.

1. Не сидите слишком далеко от бензобака. В этом случае вы не сможете касаться его коленями, и должного контакта с байком не будет – вы не сможете им управлять. При этом увеличивается нагрузка на руки, спину и ноги.

2. Не выпрямляйте руки полностью, иначе «рулить» мотоциклом вы будете только корпусом, перекидывая его массу слева направо и обратно. Маневрировать при этом у вас все равно не получится.

3. Не держите все пять пальцев на рукоятке газа. При езде по городу лучше подстраховаться и держать указательный или указательный и средний пальцы на рычаге тормоза, чтобы иметь возможность быстрее среагировать на нештатную ситуацию и затормозить. Кроме того, пальцы поверх рычага тормоза, получая опору, позволяют лучше контролировать поворот ручки газа.

4. Напряжение в мышцах, из-за чего создается слишком жесткая связь с органами управления. И такая связь может спровоцировать контрруление, когда оно ненужно, и даже привести к вобблингу (быстрые колебания байка из стороны в сторону).

Отработка правильной посадки

У вас легко получится всё, кроме контроля излишнего напряжения мышц – правильное усилие приходит вместе с практикой. Поэтому лучший способ научиться правильно сидеть на мотоцикле – это практиковаться. Для начала найдите безопасное место и потренируйтесь принимать правильное положение тела на мотоцикле и контролировать его в движении. В идеале – с инструктором, который заметит ваши ошибки и искоренит их, пока они не превратились в привычку.

Помните, что правильная посадка, к которой надо привыкать сразу, – это не просто вопрос эстетики, а залог безопасности, комфорта и управляемости.

Мнение эксперта

Аркадий Калинцев, травматолог-ортопед высшей категории, врач «СМ-Клиника»:

Во-первых, любая поездка не должна быть слишком длительной. В среднем, в идеале, как минимум раз в час нужно делать небольшие остановки для разминки. Если райдер едет на дальнее расстояние, то раз в 4 часа на 15 минут. Правильная посадка, особенно если райдер едет один, имеет некоторые допущения – при безопасном движении по прямой можно немного снизить скорость и поерзать по сидению, изменить немного угол наклона тела, вытянуть ноги, отпустить одной рукой руль и положить ее на бензобак, привстать на подножках. Очень важно изменять угол сгиба суставов.

Во время остановок делайте круговые движения головой, наклоняйте ее вправо-влево и вперед-назад, чтобы размять шейный отдел. Затем покрутите руками, сгибайте и разгибайте их в плечевых, локтевых суставах и разомните так же суставы кистей. Сделайте несколько наклонов вперед-назад и несколько приседаний. Очень хорошо помогают размяться небольшие прыжки на месте.

Особо хочу сделать упор на необходимости экипировки – это не только налокотники и наколенники, но и особые материалы в составе одежды, которые берегут райдера во время скольжения по асфальту – это самое распространенное последствие ошибок и ДТП. Одна лишь «черепаха» вас не убережет от серьезных травм, так как ее сетка сотрется за долю секунды. Важно носить полный экип, эффективность которого многократно проверена.

Но если вдруг, не дай бог, вы или другой райдер попали в ДТП или «разложились», то чтобы поскорее вернуться в седло, необходима помощь специалиста. Первый шаг к успешному лечению – это обстоятельная диагностика, по результатам которой врач определяет тактику лечения. При ушибах, растяжениях и ряде других травм назначается медикаментозная терапия. К сожалению, не все повреждения устраняются консервативным путём. В некоторых случаях пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство. Если позволяет клиническая ситуация, мы стараемся провести операцию наименее травматичным способом. Например, при переломах костей хирурги «СМ-Клиника» применяют современные методы остеосинтеза. Данная технология позволяет в краткие сроки восстановить функцию поврежденного органа, значительно снизить риск развития посттравматических осложнений, добиться хорошего косметического эффекта и существенно ускорить возвращение райдера к активной жизни.

Бонус-советы

Выбирайте мотоцикл, который подходит вам по размеру (особое внимание уделите высоте по седлу). Если вам неудобно сидеть на мотоцикле, вы не сможете его контролировать.

Используйте мотоэкипировку. Она не только защитит вас в случае падения, но и поможет вам чувствовать себя увереннее (например, не бояться обжечь ногу о двигатель или выхлопную трубу).

Не стесняйтесь обращаться за помощью к опытным мотоциклистам. Они могут дать вам ценные советы не только по правильной посадке без всякого высокомерия.

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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Одним из приятных бонусов владения мотоциклом являются мотофесты, фоторепортаж одного из которых вы можете посмотреть здесь.