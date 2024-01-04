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Выиграй Ладу
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Carver One – самый чокнутый авто-мото в мире

Что будет, если скрестить мотоцикл и автомобиль

Несмотря на трехколесную конструкцию (одно колесо спереди и два сзади), Carver One кренится в поворотах, как мотоцикл, на угол до 45 градусов.

Carver One
Carver One

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Это чудо выпускала нидерландская компания 2007 году. Главный секрет этого транспортного средства – гидроцилиндр. Он соединяет мотоциклетную переднюю часть и заднюю автомобильную. Но это еще не все чудеса.

Carver One
Carver One

Carver One имеет не моторуль, а рулевое колесо и три педали, а справа расположен рычаг коробки переключения передач. Но расположение сидений тандемное – пассажир сидит прямо за водителем.

Кто-то готов заплатить 614 миллионов рублей за этот номерной знак

Задние колеса приводит в движение 16-клапанный рядный четырехцилиндровый турбодвигатель Daihatsu объемом 659 куб. см. Его мощность составляет всего 65 л.с. Но поскольку One весит всего 670 кг, он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Что касается стоимости, то этот трехколесный чудак стоил как Lotus Elise.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Carver
Количество просмотров 1
04.01.2024
Фото:Carver
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