Carver One – самый чокнутый авто-мото в мире

Что будет, если скрестить мотоцикл и автомобиль

Несмотря на трехколесную конструкцию (одно колесо спереди и два сзади), Carver One кренится в поворотах, как мотоцикл, на угол до 45 градусов.

Carver One

Это чудо выпускала нидерландская компания 2007 году. Главный секрет этого транспортного средства – гидроцилиндр. Он соединяет мотоциклетную переднюю часть и заднюю автомобильную. Но это еще не все чудеса.

Carver One

Carver One имеет не моторуль, а рулевое колесо и три педали, а справа расположен рычаг коробки переключения передач. Но расположение сидений тандемное – пассажир сидит прямо за водителем.

Задние колеса приводит в движение 16-клапанный рядный четырехцилиндровый турбодвигатель Daihatsu объемом 659 куб. см. Его мощность составляет всего 65 л.с. Но поскольку One весит всего 670 кг, он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а его максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Что касается стоимости, то этот трехколесный чудак стоил как Lotus Elise.