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Выиграй Ладу
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Кто-то готов заплатить 614 миллионов рублей за этот номерной знак

На аукцион выставлен номер стоимостью 10 млн австралийских долларов

В некоторых странах возможна продажа номерных знаков частными лицами, и поэтому красивые номера могут стоить там миллионы долларов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Например, аукционный дом Lloyds предлагает номерной знак «1» штата Новый Южный Уэльс. Его стоимость составляет 10 010 000 австралийских долларов (614 млн рублей), и торги продлятся до 27 января. К слову, с начала торгов стоимость знака не повысилась – никто не делает ставки.

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Номерной знак «1» из Нового Южного Уэльса никогда раньше не выставлялся на аукцион. Номерной знак был впервые выдан комиссару полиции. Затем в 1930-х годах его приобрел сэр Фредерик Стюарт, основатель авиакомпании Australian National Airways. После его смерти владельцем знака стала его жена, которая умерла в 2000 году.

Номерной знак «1» установит новый рекорд стоимости в Австралии. До этого рекордсменом был номерной знак «4», который был продан за2,45 миллиона австралийских долларов (150 млн рублей).

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Depositphotos
04.01.2024
Фото:Depositphotos
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