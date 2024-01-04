Кто-то готов заплатить 614 миллионов рублей за этот номерной знак
В некоторых странах возможна продажа номерных знаков частными лицами, и поэтому красивые номера могут стоить там миллионы долларов.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Например, аукционный дом Lloyds предлагает номерной знак «1» штата Новый Южный Уэльс. Его стоимость составляет 10 010 000 австралийских долларов (614 млн рублей), и торги продлятся до 27 января. К слову, с начала торгов стоимость знака не повысилась – никто не делает ставки.
Номерной знак «1» из Нового Южного Уэльса никогда раньше не выставлялся на аукцион. Номерной знак был впервые выдан комиссару полиции. Затем в 1930-х годах его приобрел сэр Фредерик Стюарт, основатель авиакомпании Australian National Airways. После его смерти владельцем знака стала его жена, которая умерла в 2000 году.
Номерной знак «1» установит новый рекорд стоимости в Австралии. До этого рекордсменом был номерной знак «4», который был продан за2,45 миллиона австралийских долларов (150 млн рублей).
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