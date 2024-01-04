Кто-то готов заплатить 614 миллионов рублей за этот номерной знак

На аукцион выставлен номер стоимостью 10 млн австралийских долларов

В некоторых странах возможна продажа номерных знаков частными лицами, и поэтому красивые номера могут стоить там миллионы долларов.

Например, аукционный дом Lloyds предлагает номерной знак «1» штата Новый Южный Уэльс. Его стоимость составляет 10 010 000 австралийских долларов (614 млн рублей), и торги продлятся до 27 января. К слову, с начала торгов стоимость знака не повысилась – никто не делает ставки.

Номерной знак «1» из Нового Южного Уэльса никогда раньше не выставлялся на аукцион. Номерной знак был впервые выдан комиссару полиции. Затем в 1930-х годах его приобрел сэр Фредерик Стюарт, основатель авиакомпании Australian National Airways. После его смерти владельцем знака стала его жена, которая умерла в 2000 году.

Номерной знак «1» установит новый рекорд стоимости в Австралии. До этого рекордсменом был номерной знак «4», который был продан за2,45 миллиона австралийских долларов (150 млн рублей).