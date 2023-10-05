Техосмотр-2023: что нужно знать каждому автомобилисту

С какими проблемами техосмотр не пройти? Нужна ли диагностическая карта для получения ОСАГО? И какие изменения будут в 2024 году?

Кому нужен техосмотр?

С 30 декабря 2021 года техосмотр престал быть обязательным для автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Но получать диагностическую карту все же придется, если:

автомобиль старше 4 лет и его надо поставить на госучет;

машина старше 4 лет и у нее меняется владелец при продаже, наследовании, дарении («возраст» отсчитывается с года изготовления ТС);

в конструкцию ТС вносится существенное изменение (например, владелец решил установить ГБО или заменить двигатель), что требует повторной регистрации в ГИБДД. Год изготовления автомобиля в этом случае роли не играет;

для автовладельцев, которые на личном авто подрабатывают в такси или службе доставки (или совершают другие коммерческие перевозки, а также используют личный автомобиль в служебных целях).

Те, кто не обязан проходить техосмотр, но хотят, могут сделать это на любой станции.

Диагностическую карту оформляет покупатель или продавец?

Покупателю придется ставить машину на регистрационный учет, поэтому на него и ляжет необходимость проходить техосмотр, если у приобретаемого авто нет диагностической карты. Поэтому отсутствие диагностической карты у автомобиля старше 4 лет – весомый аргумент для получения скидки при сделке.

Штраф за отсутствие ТО увеличился?

Пока нет. С 1 марта 2022 года он составляет 2000 рублей (ч.1.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Дорожные камеры могут фиксировать нарушение раз в сутки. Кроме того, проверить наличие диагностической карты может и сотрудник ГИБДД – у полицейских есть доступ к ЕАИСТО (единой автоматизированной системе техничного осмотра).

Какие документы нужны для техосмотра?

Гражданский паспорт, СТС или ПТС. Если на станцию вместо владельца приехал его родственник, потребуется письменная доверенность. Другие документы у вас требовать не должны.

Что проверяют?

целостность лобового стекла, соответствие светопропускания стекол нормам;

наличие зеркал заднего вида;

работу дворников и обзорность в салоне;

отсутствие незаконных изменений конструкции ТС;

целостность колес;

исправность рулевого управления;

работу тормозной системы;

освещение и световую сигнализацию (работа и соответствие требованиям);

исправность звукового сигнала и ремней безопасности;

наличие брызговиков;

отсутствие течей в топливной системе;

герметичность впускного коллектора;

подсос воздуха (проверка герметичности впускного клапана);

наличие утечки выхлопных газов в обход выпускной системы (выпускной коллектор, глушитель, нейтрализатор).

Топ-7 причин, по которым техосмотр не пройти

Водители часто забывают устранить или не замечают эти проблемы.

1. Разные шины (должны совпадать конструкция, размер и рисунок протектора). «Завернут» и со старыми (больше 10 лет) шинами, даже если они выглядят как новые. Покрышки с «возрастом» пересыхают и теряют свои качества.

2. Сбившаяся регулировка фар, которую водитель самостоятельно может и не увидеть.

3. Снятые на задних сиденьях подголовники (обычно снимают для перевозки грузов и поставить на место забывают). Поскольку подголовники обеспечивают безопасность, к их комплектности относятся строго.

4. Туго или плохо защелкивающиеся ремни безопасности.

5. Недостаточно хорошо втягивающиеся в катушку ремни безопасности.

6. Разность тормозных усилий. Водители часто не замечают, что колеса останавливаются не совсем одновременно.

7. Незакрывающиеся крышки топливных баков.

Но есть и послабления!

1 сентября 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 306. С этого времени автомобили проверяют не по 82 параметрам, а по 55.

Допускаются незначительные течи масел и рабочих жидкостей из кондиционера, двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора. Не обращают внимания на коррозию, легкие механические повреждения шлангов и уровень шума выхлопной системы.

Кроме того, водители не обязаны демонстрировать сотрудникам пунктов техосмотра аптечку, огнетушитель и знаки аварийной остановки.

А что со страховкой?

Полисы ОСАГО продают без предъявления диагностической карты. Правда, страховщики могут потребовать возмещения расходов, если будет доказано, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля. Ведь отсутствие обязательного техосмотра не отменяет обязанности следить за исправностью машины.

Какие изменения в 2024 году?

Получить «серую» диагностическую карту без реального прохождения ТО станет практически невозможно. Добиться этого Минтранс планирует, усилив контроль за пунктами проведения техосмотра.

Сейчас недобросовестные пункты техосмотра на бумаге умышленно завышают число одновременно работающих технических экспертов. Иногда настолько, что в реальности они просто физически не смогли бы разместиться на пункте! Завышают и длительность рабочего времени специалистов.

В результате пункт техосмотра превращается в «резиновый», способный выдавать в день несколько сотен диагностических карт. Понятно, что большинство карт на таких пунктах оформляются «в серую» с помощью фотошопа, без фактического проведения техосмотра.

Если изменения вступят в силу, работать на каждом посту техосмотра сможет только один технический эксперт и не дольше одной рабочей смены. А значит, содержать «серый» пункт техосмотра махинаторам станет попросту невыгодно.

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