В России появилась возможность купить крупный седан Volkswagen по цене Весты

Volkswagen Lavida XR из Китая продаётся в России с ценами от 1,43 млн рублей

Импортные автомобили по-прежнему могут удивить ценником, даже на фоне повышенного утильсбора. К примеру, седан Volkswagen Lavida XR сейчас можно заказать в некоторых регионах дешевле, чем новую LADA Vesta. Во Владивостоке дилеры просят за эту модель от 1,43 миллиона рублей.

Для сравнения, обновлённая LADA Vesta 2026 года в самой доступной версии Comfort начинается с 1 миллиона 581 тысячи рублей. А за топовую комплектацию Techno с дистанционным запуском двигателя и улучшенной мультимедиа просят уже больше двух миллионов.

Предложение из Владивостока пока самое выгодное. Правда, в объявлении не уточняют комплектацию. Но по фото видно, что в базе идёт цифровая приборка, сенсорный экран медиасистемы, кондиционер и литые диски. Правда, мультируль там с пластиковым ободом. Вообще, в этом городе есть около десятка похожих предложений, где цены доходят до 2,03 млн. Но даже у таких машин часто нет климат-контроля, кнопки старта или бесключевого доступа.

В других городах Lavida XR заметно дороже. В Чебоксарах его оценили в 1,8 млн, в Иркутске – 1,82 млн. Московские дилеры просят около 1,897 млн рублей. В Благовещенске и Ижевске минимум - 1,9 млн, а в Новосибирске и Симферополе цена уже переваливает за 1,93 и 1,94 миллиона соответственно.

Под капотом у всех привозных Lavida XR стоит один и тот же мотор. Это 1,5-литровый бензиновый двигатель EA211 мощностью 110 лошадиных сил. По сути, он очень похож на прежний 1,6-литровый агрегат, который ставили на Volkswagen и Skoda российской сборки. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

