У самого маленького электромобиля Skoda есть два важных козыря

Электрический кроссовер Skoda Epiq разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды

Компактный электрический кроссовер Skoda Epiq, скрывающийся пока под ярким камуфляжем, готовится к дебюту.

При длине менее 4,2 метра он позиционируется как идеальный городской автомобиль, но его главные козыри – неожиданно просторный салон и вместительный багажник объемом 475 литров, который можно увеличить до 1344 литров, сложив задние сиденья.

Производитель представит три модификации электромобиля. Базовая версия Epiq 35 с запасом хода 315 км идеально подойдет для ежедневных городских поездок. Однако настоящим открытием станет топовая комплектация Epiq 55.

Она оснащена двигателем мощностью 208 л.с. и батареей на 55 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 430 км. Эта версия способна разогнаться до 100 км/ч всего за 7,4 секунды, а быстрая зарядка мощностью до 133 кВт позволит пополнить заряд с 10 до 80% примерно за 20 минут, что делает Epiq готовым к дальним путешествиям.

В салоне, как и положено автомобилю Skoda, ожидаются практичные решения: 13-дюймовый центральный экран и широкое использование переработанных материалов.

Ожидается, что стартовая цена модели в Европе составит от 26 000 евро, что сделает ее прямым конкурентом таким новинкам, как Kia EV3 и Renault 4 E-Tech.

Официальная премьера и детальные изображения интерьера будут представлены в ближайшие недели.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»