Названы самые надежные внедорожники в мире

Topspeed назвал 10 самых надежных внедорожников: лидирует Toyota Sequoia

Американский автомобильный портал Topspeed опубликовал итоги большого исследования, выделив десятку внедорожников с самой проверенной временем репутацией. Любопытно, что в этом перечне лишь одна модель родом из США – все остальные места заняли японские бренды.

Toyota Sequoia

Бесспорным лидером рейтинга стала Toyota Sequoia. Её первое поколение, представленное ещё в 2001 году, сразу задало высокую планку надёжности, во многом благодаря знаменитому 4,7-литровому мотору 2UZ-FE V8. Второе поколение не подвело: эксперты хвалят и базовый 4,6-литровый двигатель 1UR-FE V8, и более мощный 5,7-литровый вариант 3UR-FE.

Серебро досталось другой Тойоте – модели 4Runner. Особенно отмечается её четвёртое поколение, которое оснащалось тем самым легендарным 4,7-литровым V8. Кстати, этот мотор стал последним восьмицилиндровым агрегатом в истории автомобиля.

Toyota 4Runner

Замыкает тройку призёров Toyota Highlander Hybrid. До 2023 года под капотом у гибрида работала связка из бензинового V6 и электромотора. Теперь же его сменила новая силовая установка – турбированный гибрид на основе 2,4-литрового четырёхцилиндрового двигателя T24A-FTS, который, судя по всему, унаследовал запас прочности предшественников.

Toyota Highlander Hybrid

В расширенный список десяти самых долговечных внедорожников также попали Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Pilot, Toyota Highlander (негибридная версия), Chevrolet Suburban, Lexus RX и Honda CR-V.

Получается, японский автопром, а в особенности концерн Toyota, практически монополизировал тему выносливости в этом сегменте.

«За рулем» можно смотреть на YouTube