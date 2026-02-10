#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Популярному в России внедорожнику официально разрешили перевозить больше груза

JAC официально разрешил буксировку прицепов до 1,5 тонн для пикапа T9 в России

Производитель JAC официально расширил возможности своего флагманского пикапа T9 для российского рынка. Теперь во всех версиях автомобиля можно легально буксировать прицепы с тормозной системой – их максимальная разрешенная масса достигла 1500 килограммов. Ранее такие данные внесли в Одобрение типа транспортного средства.

JAC T9 с прицепом
JAC T9 с прицепом

Рекомендуем
Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

По сути, это серьезно повышает универсальность машины. Владельцы смогут перевозить тяжелые грузы или специальное оборудование без опасений нарушить правила. В компании заявили, что подобные корректировки – прямой ответ на запросы клиентов в России, которым нужен готовый к высоким нагрузкам и сложным условиям автомобиль.

Кстати, это не первое обновление модели за последнее время. Месяц назад пикап получил новую версию Urban с многорычажной задней подвеской Multilink для большего комфорта в городе и на бездорожье. Под капотом у нее, как и у базового исполнения Explore, стоит бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, выдающий 224 лошадиные силы и 390 Н.м крутящего момента. С ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

JAC T9 с прицепом
JAC T9 с прицепом
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А еще с конца прошлого лета в продаже есть дизельная модификация. Ее 2,0-литровый турбодизель развивает 170 сил и 410 Н.м момента, а автомат был специально адаптирован для этой версии.

JAC T9
JAC T9

Все пикапы T9 предлагаются только с полным приводом part-time, где переднюю ось можно жестко подключить при необходимости. Стоимость модели по текущим специальным предложениям начинается от 3 619 000 рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 2371
10.02.2026 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв