Абсолютно новый Hyundai Tucson 2027 засветился на дороге

Шпионы впервые сняли Hyundai Tucson 2027 без плотного камуфляжа, раскрыв дизайн

Hyundai Tucson следующего поколения впервые попал в объективы фотошпионов без плотного камуфляжа, и разница с нынешней моделью оказалась разительной. Вместо агрессивных граней и резких линий дизайнеры сделали ставку на плавные, обтекаемые формы, явно вдохновляясь прошлогодним концептом Crater, но в более приземлённом и серийном исполнении.

Hyundai Tucson 2027

Спереди сразу бросается в глаза почти сплошная решётка радиатора, которая сейчас больше похожа на панель электромобиля. Дневные ходовые огни теперь не отделены от основной оптики, а плавно с ней сливаются, создавая единую световую полосу. По бокам заметны массивные расширители арок, а дверные ручки, судя по всему, будут утопленными – для лучшей аэродинамики. Капот, кстати, тоже новый, так называемого «ракушечного» типа, когда его линия заходит на боковины кузова.

Hyundai Tucson 2027

Задняя часть кроссовера изменилась не менее кардинально. Знаменитые «клыки» светодиодных фонарей ушли в прошлое – вместо них по краям кузова расположились вертикальные блоки. Место для номерного знака переместилось с самой двери багажника на задний бампер, что визуально делает корму более лаконичной и цельной. В общем, машина явно движется в сторону чистого, почти минималистичного дизайна.

Hyundai Tucson 2027

Ожидается, что официально новый Tucson представят уже в конце этого года. Под капотом нас ждёт не революция, а эволюция: Hyundai обновит линейку гибридных силовых установок, включая обычные HEV и подключаемые гибриды PHEV. Но главный сюрприз, о котором ходят слухи, – это спортивная версия N.

По неофициальной информации, инженеры могут оснастить её комбинацией 1.6-литрового турбодвигателя и электромотора, который будет приводить в движение заднюю ось. Такая схема даст не только полный привод, но и, потенциально, около 300 лошадиных сил суммарной отдачи. Если всё подтвердится, эта модификация сможет на равных конкурировать с самой мощной версией нового Toyota RAV4.

