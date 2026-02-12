Абсолютно новый Toyota RAV4 предстал в необычной версии под другой маркой

Новый Suzuki Across 2024 для Европы — это перелицованный Toyota RAV4 Adventure

Suzuki Across для Старого Света обновился, и главная особенность – под капотом. Европейцам предложат только самую мощную версию подключаемого гибрида, которая у Toyota RAV4 тоже есть, но не является единственной. По сути, это тот же RAV4, но в версии Adventure (или Woodland Edition для США) и с эмблемой Suzuki на решетке радиатора и руле.

Suzuki Across 2024

Внешне от донора его отличает, в основном, новая массивная решетка, куда удачно вписали крупный логотип Suzuki. Заказать кроссовер можно в одном из четырёх цветов, на тёмно-серых 18-дюймовых дисках. Владельцам здесь повезло – все аксессуары от RAV4 подойдут и к этой модели без каких-либо проблем.

Салон, если не смотреть на руль, – один в один. Комплектация щедрая: цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, огромный центральный экран на 12,9 дюйма, проекционный дисплей и беспроводная зарядка. Плюс, разумеется, полный пакет современных ассистентов и систем безопасности.

Suzuki Across 2024

А вот силовая установка – это отдельный разговор. Для Европы выбрали топовый подключаемый гибрид: 2,5-литровый бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, выдавая в сумме 300 лошадиных сил. Привод полный (E-Four), с разными режимами езды. Батарея на 22,7 кВт·ч, по заявлениям, должна обеспечивать около 100 км хода без помощи ДВС.

Интерьер Suzuki Across 2024

Продажи начнутся в Нидерландах, а потом новинка появится и в других европейских странах. Любопытно, что на Сейшелах под именем Across продается совсем другая машина – компактный кроссовер на платформе Maruti Suzuki.

