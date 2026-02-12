#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Абсолютно новый Toyota RAV4 предстал в необычной версии под другой маркой

Новый Suzuki Across 2024 для Европы — это перелицованный Toyota RAV4 Adventure

Suzuki Across для Старого Света обновился, и главная особенность – под капотом. Европейцам предложат только самую мощную версию подключаемого гибрида, которая у Toyota RAV4 тоже есть, но не является единственной. По сути, это тот же RAV4, но в версии Adventure (или Woodland Edition для США) и с эмблемой Suzuki на решетке радиатора и руле.

Suzuki Across 2024
Suzuki Across 2024

Рекомендуем
Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Внешне от донора его отличает, в основном, новая массивная решетка, куда удачно вписали крупный логотип Suzuki. Заказать кроссовер можно в одном из четырёх цветов, на тёмно-серых 18-дюймовых дисках. Владельцам здесь повезло – все аксессуары от RAV4 подойдут и к этой модели без каких-либо проблем.

Салон, если не смотреть на руль, – один в один. Комплектация щедрая: цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, огромный центральный экран на 12,9 дюйма, проекционный дисплей и беспроводная зарядка. Плюс, разумеется, полный пакет современных ассистентов и систем безопасности.

Suzuki Across 2024
Suzuki Across 2024
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А вот силовая установка – это отдельный разговор. Для Европы выбрали топовый подключаемый гибрид: 2,5-литровый бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, выдавая в сумме 300 лошадиных сил. Привод полный (E-Four), с разными режимами езды. Батарея на 22,7 кВт·ч, по заявлениям, должна обеспечивать около 100 км хода без помощи ДВС.

Интерьер Suzuki Across 2024
Интерьер Suzuki Across 2024

Продажи начнутся в Нидерландах, а потом новинка появится и в других европейских странах. Любопытно, что на Сейшелах под именем Across продается совсем другая машина – компактный кроссовер на платформе Maruti Suzuki.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

table id="2252"]

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 33
12.02.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+71