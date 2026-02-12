#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей

Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11 февраля около станции метро «Выхино»

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что 11 февраля у станции метро «Выхино» контролеры вместе с сотрудниками полиции повторно провели усиленную проверку оплаты проезда. По ее итогам 2 нарушителей доставили в отделение полиции.

Всего контролеры проверили более 1,7 тыс. проездных билетов,49 автобусов, а также обнаружили 137 безбилетников.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

C 2023 года мы проводим усиленные проверки оплаты проезда на самых востребованных маршрутах вместе с сотрудниками полиции. С 2024 года они стали еженедельными. Вчера в городе прошла уже 115-я проверка. Призываем всех пассажиров своевременно оплачивать проезд в городском транспорте.

Также в Дептрансе Москвы напомнили о правилах усиленных проверок:

  • Контролеры проверяют проездные билеты на выходе из передней двери. Это занимает всего несколько минут.
  • При выявлении безбилетного проезда сотрудники оперативно составляют административные материалы. При этом не мешают другим пассажирам.
  • Полициядежурит на каждой проверке: следит за порядком и соблюдением миграционного законодательства.
  • При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.

Такие мероприятия предусмотрены Правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования постановления Правительства Москвы №797-ПП.

Справочно: штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты 5 тыс. руб.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Дептранс Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
За рулем
Количество просмотров 157
12.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0