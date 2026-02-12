Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей

Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11 февраля около станции метро «Выхино»

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что 11 февраля у станции метро «Выхино» контролеры вместе с сотрудниками полиции повторно провели усиленную проверку оплаты проезда. По ее итогам 2 нарушителей доставили в отделение полиции.

Всего контролеры проверили более 1,7 тыс. проездных билетов,49 автобусов, а также обнаружили 137 безбилетников.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– C 2023 года мы проводим усиленные проверки оплаты проезда на самых востребованных маршрутах вместе с сотрудниками полиции. С 2024 года они стали еженедельными. Вчера в городе прошла уже 115-я проверка. Призываем всех пассажиров своевременно оплачивать проезд в городском транспорте.

Также в Дептрансе Москвы напомнили о правилах усиленных проверок:

Контролеры проверяют проездные билеты на выходе из передней двери. Это занимает всего несколько минут.

При выявлении безбилетного проезда сотрудники оперативно составляют административные материалы. При этом не мешают другим пассажирам.

Полициядежурит на каждой проверке: следит за порядком и соблюдением миграционного законодательства.

При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.

Такие мероприятия предусмотрены Правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования постановления Правительства Москвы №797-ПП.

Справочно: штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты – 5 тыс. руб.

«За рулем» можно читать и в MAX