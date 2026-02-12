Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что 11 февраля у станции метро «Выхино» контролеры вместе с сотрудниками полиции повторно провели усиленную проверку оплаты проезда. По ее итогам 2 нарушителей доставили в отделение полиции.
Всего контролеры проверили более 1,7 тыс. проездных билетов,49 автобусов, а также обнаружили 137 безбилетников.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– C 2023 года мы проводим усиленные проверки оплаты проезда на самых востребованных маршрутах вместе с сотрудниками полиции. С 2024 года они стали еженедельными. Вчера в городе прошла уже 115-я проверка. Призываем всех пассажиров своевременно оплачивать проезд в городском транспорте.
Также в Дептрансе Москвы напомнили о правилах усиленных проверок:
- Контролеры проверяют проездные билеты на выходе из передней двери. Это занимает всего несколько минут.
- При выявлении безбилетного проезда сотрудники оперативно составляют административные материалы. При этом не мешают другим пассажирам.
- Полициядежурит на каждой проверке: следит за порядком и соблюдением миграционного законодательства.
- При отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности.
Такие мероприятия предусмотрены Правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования постановления Правительства Москвы №797-ПП.
Справочно: штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты – 5 тыс. руб.
