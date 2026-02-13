В Россию привезли новый неубиваемый внедорожник Toyota: сколько за него просят?

Цены на Toyota 4Runner из параллельного импорта в РФ стартуют от 7,36 млн рублей

Дилеры продолжают активно завозить в Россию американский рамный внедорожник Toyota 4Runner по параллельному импорту, и цены на него оказались весьма неоднозначными. Самый доступный вариант можно найти за 7 356 000 рублей – это предложение под заказ из Благовещенска в базовой комплектации. Правда, за такие деньги покупатель получит тканевый салон, скромную мультимедиасистему и отсутствие электрорегулировок сидений.

Toyota 4Runner

Любопытно, что сопоставимый по размеру китайский Tank 500 в средней комплектации 2025 года оценивается уже в 7 549 000 рублей, то есть дороже. А за более крупный Tank 700 прошлых лет выпуска просят минимум 8 899 000 рублей. Получается, что легендарная надежность Toyota, подтвержденная недавним рейтингом долговечности, где 4Runner занял третье место после Land Cruiser и RAV4, все еще имеет вес на рынке, хотя и не делает японца автоматически выгодной покупкой.

Следующая ценовая ступень – 9 290 000 рублей за версию TRD Off-Road Premium из Самары. За эти деньги автомобиль привезут «под ключ» с куда более богатом оснащением. В списке оборудования значатся обогрев и вентиляция передних кресел, подогрев руля, 14-дюймовый медиаэкран с Apple CarPlay и Android Auto, а также премиальная аудиосистема JBL, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Интерьер Toyota 4Runner

Однако на этом ценовой разброс не заканчивается. В Перми за аналогичный TRD Off-Road Premium просят уже 10 900 000 рублей. А топовые версии Limited, доступные в Омске и Кирове за 11,5 млн, добавляют к оснащению люк, память настроек сидений, цифровую приборную панель и адаптивную подвеску X-REAS.

Особняком стоит специальная комплектация Trailhunter для серьёзных приключений и дальних офф-роуд путешествий. В Казани такой автомобиль предлагают за 11 900 000 рублей, а в московском салоне цена вырастает до 12 190 000 рублей. Эта версия считается одной из самых подготовленных к бездорожью в линейке.

Под капотом Trailhunter работает гибридная силовая установка i-Force Max мощностью 326 л.с., сочетающая 2,4-литровый бензиновый двигатель с электромотором и 8-ступенчатым автоматом.

Все остальные комплектации оснащаются обычным турбомотором i-Force того же объёма, который выдаёт 278 л.с. и 512 Нм крутящего момента. Полный привод с раздаткой и возможностью блокировки дифференциала является стандартом для всех модификаций.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube