Mercedes-Benz останется на рынке доступных машин благодаря уникальной новинке

Йорг Бурцер: Mercedes-Benz выпустит новый кроссовер на платформе MMA в 2028 году

Mercedes-Benz нашёл способ не уходить с рынка доступных машин, хотя раньше казалось, что бренд полностью сконцентрируется на люксе. Вместо того чтобы окончательно закрыть A- и B-класс, компания готовит принципиально новую модель, которая должна выйти в 2028 году. Об этом заявил глава отдела исследований и разработок Йорг Бурцер.

По сути, это будет кроссовер, но с намёком на минивэн – такая форма должна понравиться и молодым покупателям, которые раньше брали хетчбэк A-класса, и семьям, ценившим вместимость B-класса. В общем-то, одна машина заменит сразу две. Руководство марки обещает, что автомобиль получится уникальным и не будет похож ни на одну предыдущую модель.

Новинка станет пятой в обновлённом компактном семействе Mercedes, куда уже входят седан и универсал CLA, кроссовер GLB и ожидаемый обновлённый GLA. Все они, включая будущую модель, будут строиться на модульной платформе MMA.

Эта архитектура даёт гибкость в выборе двигателей. Покупателям предложат как полностью электрические версии – с задним или полным приводом, – так и гибридную. В основе гибрида будет 1,5-литровый турбомотор, стандартно в паре с передним приводом, а полный приведут в качестве опции.

Несмотря на свежее решение и технологичность, автомобиль останется самой доступной моделью в линейке. Поэтому экстремальных версий от подразделения AMG для него не планируется. Главная задача – повысить прибыльность всего компактного сегмента, объединив две аудитории в одной модели, и удержать тех лояльных клиентов, для которых более дорогие S- или E-класс пока не по карману.

Источник:  ITHome
