В России все еще можно купить новую Шкоду нашей сборки: сколько она стоит?

Новые Skoda Rapid калужской сборки продаются в РФ за 2,3 и 2,5 млн рублей

Skoda Rapid калужской сборки до сих пор можно найти в продаже абсолютно новым. На популярных площадках объявлений обнаружилось два таких экземпляра, причём оба выпущены в 2022 году.

Первый лифтбек предлагают в Ростове-на-Дону за 2,3 миллиона рублей. Машина ни разу не была в эксплуатации, её полностью обслужили у официального дилера. Под капотом – атмосферный двигатель 1.6 на 90 лошадиных сил в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Комплектация Active включает довольно многое для базового уровня: кожаный руль, медиасистему с цветным экраном, кондиционер и даже круиз-контроль. В списке оснащения значатся также парктроник, «зимний пакет» с подогревами сидений и зеркал, а на колёсах – стальные диски под пластиковыми колпаками. Продавец дополнительно отдаёт коврики, чехлы на сиденья, сетку в багажник и уже установленную сигнализацию с автозапуском.

Skoda Rapid

Второй новенький Rapid за 2,5 млн рублей ждёт покупателя в Чебоксарах. Этот автомобиль оснащён более мощным 110-сильным мотором и классическим шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, с момента покупки машина хранилась в тёплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи – покупатель станет первым собственником.

Комплектацию в объявлении не указывают, но по фото видно: салон тканевый, руль – мультифункциональный с кожей, есть климат-контроль и мультимедийный экран. Колеса здесь тоже стальные, но уже без декоративных колпаков.

Напомним, Rapid собирали в Калуге с 2014 по 2022 год, и за это время модель сменила два поколения. Интересно, что на том самом заводе, где сейчас выпускают кроссоверы под брендом Tenet, для контроля качества работала специальная лаборатория. Она следила, чтобы зазоры и размеры деталей были идеальными, а допустимое отклонение для резьбовых соединений не превышало половины миллиметра.

Все автомобили, сошедшие с той конвейерной линии, изначально готовили к российским реалиям. Их подвеску усиливали для плохих дорог, ставили аккумуляторы повышенной ёмкости, а лакокрасочное покрытие и грунт наносили более толстым слоем для лучшей защиты от реагентов и морозов.

