#
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
В России все еще можно купить новую Шкоду нашей сборки: сколько она стоит?
В России все еще можно купить новую Шкоду нашей сборки: сколько она стоит?

Новые Skoda Rapid калужской сборки продаются в РФ за 2,3 и 2,5 млн рублей

Skoda Rapid калужской сборки до сих пор можно найти в продаже абсолютно новым. На популярных площадках объявлений обнаружилось два таких экземпляра, причём оба выпущены в 2022 году.

Первый лифтбек предлагают в Ростове-на-Дону за 2,3 миллиона рублей. Машина ни разу не была в эксплуатации, её полностью обслужили у официального дилера. Под капотом – атмосферный двигатель 1.6 на 90 лошадиных сил в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Комплектация Active включает довольно многое для базового уровня: кожаный руль, медиасистему с цветным экраном, кондиционер и даже круиз-контроль. В списке оснащения значатся также парктроник, «зимний пакет» с подогревами сидений и зеркал, а на колёсах – стальные диски под пластиковыми колпаками. Продавец дополнительно отдаёт коврики, чехлы на сиденья, сетку в багажник и уже установленную сигнализацию с автозапуском.

Skoda Rapid
Skoda Rapid
Второй новенький Rapid за 2,5 млн рублей ждёт покупателя в Чебоксарах. Этот автомобиль оснащён более мощным 110-сильным мотором и классическим шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, с момента покупки машина хранилась в тёплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи – покупатель станет первым собственником.

Комплектацию в объявлении не указывают, но по фото видно: салон тканевый, руль – мультифункциональный с кожей, есть климат-контроль и мультимедийный экран. Колеса здесь тоже стальные, но уже без декоративных колпаков.

Напомним, Rapid собирали в Калуге с 2014 по 2022 год, и за это время модель сменила два поколения. Интересно, что на том самом заводе, где сейчас выпускают кроссоверы под брендом Tenet, для контроля качества работала специальная лаборатория. Она следила, чтобы зазоры и размеры деталей были идеальными, а допустимое отклонение для резьбовых соединений не превышало половины миллиметра.

Все автомобили, сошедшие с той конвейерной линии, изначально готовили к российским реалиям. Их подвеску усиливали для плохих дорог, ставили аккумуляторы повышенной ёмкости, а лакокрасочное покрытие и грунт наносили более толстым слоем для лучшей защиты от реагентов и морозов.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Skoda
15.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+8