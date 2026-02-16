Ледяная ловушка: как снежная каша на дороге ускоряет кузовной ремонт

Эксперт: привычка с усилием дергать примерзшую дверь может дорого обойтись

Зимой опасность для автомобиля подстерегает водителя не только на скользкой трассе, но и в собственном дворе, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

Автоэксперт Евгений Балабас напоминает, что привычка с усилием дергать примерзшую дверь может обойтись дороже, чем кажется. Ледяные наросты, незаметно скапливающиеся в технических зазорах кузова, нередко сдирают краску до металла и гнут панели, особенно на капоте и багажнике.

По его словам, в группе риска сейчас оказались многие китайские модели, которые не всегда рассчитаны на суровые русские морозы.

Но главная проблема – в беспечности самих водителей. После поездок по снежной каше вода забивается в нижние углы дверей и в зоне жабо под капотом, а на морозе превращается в каменные клинья. Резкое движение – и вот уже деформированная кромка кузова требует вмешательства жестянщиков.

Чтобы не стать заложником ледяной корки, важно помнить о риске и заранее проверять потенциально проблемные зоны после поездок по снегу и мокрой дороге.

