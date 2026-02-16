#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Santa Fe
16 февраля
Крупный семейный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»
Hyundai Santa Fe пятого поколения возвращается...
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
16 февраля
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
ГИБДД: в РФ более 70 тысяч сделок с авто...
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
16 февраля
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
Компания Aurus объявила о модернизации завода в...

Ледяная ловушка: как снежная каша на дороге ускоряет кузовной ремонт

Эксперт: привычка с усилием дергать примерзшую дверь может дорого обойтись

Зимой опасность для автомобиля подстерегает водителя не только на скользкой трассе, но и в собственном дворе, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Электромобиль Атом протестировали в Сургуте при экстремальных температурах до -42°C

Автоэксперт Евгений Балабас напоминает, что привычка с усилием дергать примерзшую дверь может обойтись дороже, чем кажется. Ледяные наросты, незаметно скапливающиеся в технических зазорах кузова, нередко сдирают краску до металла и гнут панели, особенно на капоте и багажнике.

По его словам, в группе риска сейчас оказались многие китайские модели, которые не всегда рассчитаны на суровые русские морозы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Но главная проблема – в беспечности самих водителей. После поездок по снежной каше вода забивается в нижние углы дверей и в зоне жабо под капотом, а на морозе превращается в каменные клинья. Резкое движение – и вот уже деформированная кромка кузова требует вмешательства жестянщиков.

Чтобы не стать заложником ледяной корки, важно помнить о риске и заранее проверять потенциально проблемные зоны после поездок по снегу и мокрой дороге.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 16
16.02.2026 
Фото:freepik / pvproductions
Поделиться:
Оцените материал:
0