Скользкая тема: чем опасны дешевые коврики в салоне авто

Влага под ковриком в салоне автомобиля может вызвать коррозию

С приходом холодов и слякоти на первый план выходит не только смена летней резины, но и защита интерьера автомобиля, напомннают эксперты издания Pravda.Ru.

В салон попадает вода, песок, реагенты и мелкий мусор. Если все это впитывается в ворсовое покрытие пола, очистка становится сложной, а постоянная влага может может проникать в металлические части кузова машины, вызывая коррозию. Водители все чаще отказываются от ворсовых ковриков в пользу резиновых или изготовленных из термопластичного эластомера (TPE).

Этот синтетический «термопласт» не дубеет на морозе, не источает едкого запаха и не впитывает воду. Есть еще вариант из EVA (этиленвинилацетат) – очень легкого вспененного материала. Если вы покупаете современный коврик, не ищите разницы «что лучше». И EVA, и TPE – это хорошо. Плохо – это дешевый ПВХ (резина, которая пахнет и дубеет) или мягкая резина неизвестного происхождения.

Эксперты советуют также обращать внимание на систему крепления. Если водительский коврик ездит по полу или держится на скотче – это прямая угроза безопасности: он может сползти под педали. Качественные варианты оснащены специальными шипами против скольжения и фиксаторами под штатные штифты в полу. Высокие бортики таких изделий надежно укрывают салон от зимней химии, а сам материал подлежит переработке, что делает выбор еще и осознанным.

Специалисты напоминают: универсальные коврики с рынка часто проигрывают модельным, созданным под конкретную марку машины. И если летом еще можно позволить себе эстетичный ворс, то в межсезонье главное оружие – это практичные «ванночки» из современных полимеров, которые легко моются и моментально сохнут.

Автомобиль может выглядеть безупречно снаружи, но именно салон ежедневно принимает на себя основной удар грязи и влаги. Обычные на первый взгляд коврики для авто способны повлиять не только на чистоту, состояние кузова и безопасность.

