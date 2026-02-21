#
Первому КАМАЗу – 50 лет!
Россияне массово ломают коробки передач из-за снегопада этой зимой
Россияне массово ломают коробки передач из-за снегопада этой зимой
Стало известно, какие автомобили с пробегом россияне покупают охотнее всего
Стало известно, какие автомобили с пробегом россияне покупают охотнее всего
Полный привод, рама, автомат — необычная Kia появилась в российских автосалонах

Рамный пикап Kia Tasman X-Pro появился в продаже в РФ с ценой 6,75 млн рублей

Первый в истории пикап Kia Tasman, который изначально создавали для Австралии, теперь можно купить и у нас. Речь не о предзаказах, а о реальных машинах в московских салонах, причём сразу в топовом внедорожном исполнении X-Pro.

Kia Tasman
За экземпляр с пробегом около двух тысяч километров просят почти 6 миллионов рублей, а абсолютно новый автомобиль оценили в 6,75 млн. У официального дилера цена и вовсе заявлена на уровне 7,5 млн, правда, там обещают скидку в полмиллиона, если оформлять кредит, trade-in или каско.

Под капотом – бензиновый 2,5-литровый турбодвигатель, выдающий 281 лошадиную силу. С ним работает классический автомат и система полного привода. В салоне установлены два экрана по 12,3 дюйма, отдельный 5-дюймовый дисплей для климат-контроля, кожаная отделка и целый набор электронных ассистентов водителя.

Kia Tasman
Мировая премьера этого пикапа состоялась ещё осенью 2024 года, и тогда его дизайн вызвал немало споров. Кому-то он кажется слишком грубым и неоднозначным, хотя находятся и те, кто считает его вполне в духе современных рамных внедорожников. Как бы то ни было, теперь у российских поклонников больших машин появился новый, довольно мощный, но и недешёвый вариант.

Интерьер Kia Tasman
Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:Kia
Фото:Kia
