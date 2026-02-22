Рама, полный привод, мощный мотор — в России наладят выпуск нового внедорожника

BAIC наладит выпуск рамного внедорожника BJ41 в России на заводе «Автотор»

Китайский автопроизводитель BAIC намерен расширить своё присутствие в России, добавив в модельный ряд компактный рамный внедорожник BJ41. Новинку, известную на некоторых рынках как BJ40 Pro, будут собирать на калининградском заводе «Автотор», где уже выпускается вся текущая линейка бренда для нашей страны.

BAIC BJ41

По сути, это обновлённое поколение модели BJ40, которая у нас продаётся в единственной дизельной комплектации Exclusive за 3,4 млн рублей. Логично предположить, что цена нового BJ41 окажется как минимум не ниже. В Китае автомобиль дебютировал ещё в 2023 году, сохранив узнаваемый дизайн, напоминающий Jeep Wrangler, но на более современной технической базе.

Конструкция остаётся классической для настоящего внедорожника: мощная рама, независимая передняя подвеска и неразрезной задний мост. При этом габариты у новинки заметно выросли по сравнению с предшественником. Длина составляет 4790 мм, ширина – 1940 мм, а высота – 1929 мм при колёсной базе 2760 мм. По размерам он практически идентичен популярному Tank 300, который, очевидно, станет его главным конкурентом. Дорожный просвет заявлен на уровне 220 мм.

Интерьер BAIC BJ41

Какие именно двигатели предложат российским покупателям, пока не ясно. На родине модель доступна с двумя вариантами: бензиновым турбомотором 2.0 литра (218 л.с., 380 Нм) и таким же по объёму турбодизелем (162 л.с., 380 Нм). Оба агрегата работают в паре с восьмиступенчатой АКП ZF и системой полного привода.

Появление BJ41 – часть общей смены курса марки в России. Согласно данным инсайдеров, компания постепенно сворачивает на «Автоторе» производство переднеприводных кроссоверов серии X, чтобы сконцентрироваться именно на рамных внедорожниках линейки BJ. Помимо BJ41, в планах на 2026 год значится вывод на рынок модели BJ30 и гибридной версии BJ60.

