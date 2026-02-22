Toyota готовит интересный аналог кроссовера RAV4 с хорошими внедорожными данными

Toyota анонсировала электрический кроссовер bZ Woodland 2026 за 3,5 млн рублей

Японский автогигант Toyota официально показал новый полностью электрический кроссовер, который позиционируется как прямой аналог популярного RAV4. Новинка под названием bZ Woodland должна появиться у дилеров в США уже в марте 2026 года. Стартовая цена заявлена на уровне 45 300 долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 3,5 миллионам рублей.

Toyota bZ Woodland 2026

Дизайн машины сразу выдаёт её характер – это не городской денди, а скорее готовый к приключениям автомобиль. Чёрные пластиковые накладки на колёсных арках, рейлинги на крыше и 18-дюймовые диски с опциональной внедорожной резиной создают соответствующий образ.

Под капотом, вернее, под полом, скрывается серьёзная техника. Два электромотора суммарной мощностью 375 лошадиных сил разгоняют кроссовер до первой сотни всего за 4,4 секунды. Энергию для них запасает батарея ёмкостью 74,7 кВт·ч, которой, по заявлениям производителя, хватит на 452 километра пути. При необходимости срочно пополнить заряд, система быстрой зарядки восстановит батарею с 10% до 80% примерно за полчаса. Стандартный полный привод AWD X-MODE с системой контроля сцепления должен помочь машине чувствовать себя уверенно не только на асфальте.

Интерьер Toyota bZ Woodland 2026

Внутри салон встречает водителя цифровой приборной панелью и огромным 14-дюймовым экраном мультимедийной системы. Для гаджетов предусмотрено целых четыре порта USB-C, руль с подогревом, а сиденья отделаны материалом Softex.

Покупателям будет предложено две версии. Базовая комплектация уже хорошо укомплектована, а топовая Premium добавит панорамную крышу, аудиосистему JBL, подогрев и вентиляцию передних кресел, цифровое зеркало заднего вида и функцию памяти для настроек водителя. В общем, японцы явно намерены предложить рынку не просто ещё один электрокар, а полноценную замену легендарному RAV4, только на электрической тяге.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках