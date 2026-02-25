#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
25 февраля
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
Опубликован обзор видеорегистратора с двумя...
Интерьер Volvo EX30
25 февраля
Могут загореться: легендарный шведский бренд отзывает тысячи авто
Компания Volvo отзовет более 40 тыс....
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
25 февраля
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
Юрист Сергей Радько: умышленное загрязнение...

Популярного «корейца» продолжают испытывать русской зимой: как он себя ведет?

KGM Torres проехал 7000 км в условиях снегопадов: промежуточные итоги теста

KGM T orres продолжает проходить испытания в рамках проекта «12/1», и этой зимой ему досталась по-настоящему экстремальная программа.

KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Столицу завалило снегом так, как не случалось последние семь десятилетий, но кроссовер пока обходится без подключения полного привода. Его высокий клиренс оказался главным козырем в борьбе с сугробами – машина уверенно пробивает себе путь даже через глубокие заносы.

За время теста пробег уже перевалил за семь тысяч километров. Правда, не обошлось без мелких неприятностей. На лобовом стекле появился небольшой скол – виной тому, скорее всего, песчано-соляная смесь с камешками, которой коммунальщики посыпают дороги.

KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ещё одна мелочь настигла водительскую сторону: дворник начал издавать скрип. Проблема решилась моментально после обработки популярным средством WD-40.

В целом же, несмотря на столь суровые условия, автомобиль ведет себя безукоризненно. Тест «12/1» продолжается, и мы внимательно следим за его поведением.

KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»
KGM Torres на тесте «12/1»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 56
25.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о KGM (Ssang Yong) Torres

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв