Популярного «корейца» продолжают испытывать русской зимой: как он себя ведет?

KGM Torres проехал 7000 км в условиях снегопадов: промежуточные итоги теста

KGM T orres продолжает проходить испытания в рамках проекта «12/1», и этой зимой ему досталась по-настоящему экстремальная программа.

KGM Torres на тесте «12/1»

Столицу завалило снегом так, как не случалось последние семь десятилетий, но кроссовер пока обходится без подключения полного привода. Его высокий клиренс оказался главным козырем в борьбе с сугробами – машина уверенно пробивает себе путь даже через глубокие заносы.

За время теста пробег уже перевалил за семь тысяч километров. Правда, не обошлось без мелких неприятностей. На лобовом стекле появился небольшой скол – виной тому, скорее всего, песчано-соляная смесь с камешками, которой коммунальщики посыпают дороги.

KGM Torres на тесте «12/1»

Ещё одна мелочь настигла водительскую сторону: дворник начал издавать скрип. Проблема решилась моментально после обработки популярным средством WD-40.

В целом же, несмотря на столь суровые условия, автомобиль ведет себя безукоризненно. Тест «12/1» продолжается, и мы внимательно следим за его поведением.