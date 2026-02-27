«Дедовский» метод убивает машины: почему нельзя заводить авто с толкача

Эксперты не рекомендуют запуск с толкача: страдают электроника и автомат

Знакомая с детства картина – друзья толкают машину, а водитель с надеждой включает зажигание и на скорости резко отпускает сцепление – сегодня рискует обернуться не ревом мотора ожившей машины, а дорогостоящим ремонтом, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

То, что безотказно работало на карбюраторных Жигулях, для современных автомобилей превратилось в опасную лотерею, которая может завершиться капитальным ремонтом.

Главная проблема кроется в тотальной зависимости техники от электроники. При разряженном аккумуляторе мозг машины (ЭБУ) начинает давать сбои, датчики врут, и топливо впрыскивается хаотично. Вместо запуска в цилиндрах происходят микровзрывы, а несгоревший бензин вылетает в выпускную систему, оплавляя дорогостоящий катализатор.

Но настоящий удар принимает на себя трансмиссия. Если «механика» еще может выдержать такое издевательство ценой ресурса сцепления, то для автомата, вариатора или робота попытка завестись с буксира – это приговор.

Без работающего мотора масляный насос не качает жидкость, и коробка перетирает саму себя за считанные секунды. К этому добавляется скачок напряжения от генератора, который способен спалить блоки ABS и подушек безопасности. Автоэлектрики предупреждают: попытка сэкономить на вызове эвакуатора сегодня оборачивается огромными тратами завтра.

Наиболее щадящий способ - стационарная зарядка. Если же времени нет, на помощь приходят современные гаджеты, например, компактное пусковое устройство (бустер). Или же можно правильно «прикурить» от машины-донора, не забыв заглушить его двигатель. Эти простые правила сохранят нервы, бюджет и здоровье автомобиля.

