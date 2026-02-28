В России появился практичный семейный минивэн Hyundai с ценой дешевле «китайцев»

Hyundai Custin ввозят в РФ по параллельному импорту с ценой от 4,05 млн рублей

Семейные минивэны продолжают пополнять российский рынок, и теперь к ним добавилась корейская модель Hyundai Custin. Её уже предлагают частные дилеры в нескольких регионах, причём самая доступная цена на сегодня начинается от 4 миллионов 50 тысяч рублей.

Hyundai Custin

Для сравнения, китайский аналог JAC RF8, который появился в ноябре, даже со скидкой в 100 тысяч рублей обойдётся минимум в 4,775 млн. Локализованный в Елабуге Sollers SP7 стоит от 5,075 млн, а премиальный GAC M8 – почти от 6 миллионов. На этом фоне Custin выглядит вполне конкурентоспособным предложением.

Практически все выставленные на продажу машины привезены из Казахстана. За минимальную сумму дилер из Екатеринбурга продаёт чёрный экземпляр в комплектации Travel. В неё входит цифровая приборная панель, кожаный салон и руль, большой вертикальный сенсорный экран медиасистемы, полный светодиодный свет, камера кругового обзора с парктрониками, климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой старта.

Крупный продавец из Санкт-Петербурга предлагает ещё один чёрный Custin, но уже со светлым салоном. В списке оборудования значатся подогрев и вентиляция сидений первых двух рядов, беспроводная зарядка для телефона, складные столики на спинках кресел и 18-дюймовые диски. Полный перечень опций совпадает с базовой версией: круиз-контроль, парктроники, тот же большой дисплей и кожаный руль.

Цены, впрочем, сильно разнятся в зависимости от города и комплектации. Тот же екатеринбургский салон просит за версию Luxe уже 4,65 млн рублей. А в Москве один из частных дилеров оценил аналогичный минивэн почти в 5 миллионов – ровно 4 997 000 рублей.

Интерьер Hyundai Custin

Под капотом у всех «Кустинов» стоит один и тот же двигатель – бензиновый турбированный агрегат объёмом 1,5 литра (Smartstream). Его мощность составляет 170 лошадиных сил. С ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а привод исключительно передний. С такой силовой установкой разгон до сотни занимает около 8 секунд.

Расход топлива, по заявленным данным, в городском цикле достигает 9-10 литров на 100 км. На трассе этот показатель падает до вполне приемлемых 6-7 литров.

