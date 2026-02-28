Названы лучшие семейные кроссоверы за миллион: список из 10 моделей

#
Британские эксперты портала WhatCar составили рейтинг самых практичных подержанных кроссоверов для семьи, которые можно найти на рынке Великобритании дешевле 10 000 фунтов, что примерно равно миллиону рублей по текущему курсу. В список попали десять моделей, и возглавил его чешский SUV.

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Первое место досталось Skoda Karoq не просто так. По сути, его хвалят за удивительную практичность и комфортную, мягкую подвеску, которая отлично справляется с неровными дорогами. Главный козырь – просторный и очень гибкий салон, где качество отделки приятно радует. Двигателей у Karoq много, но специалисты советуют смотреть в сторону бензиновых модификаций, а не дизельных – они считаются более предсказуемыми в долгосрочной перспективе.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

На второй строчке оказался Seat Ateca. Его главный конёк – пожалуй, лучшая в классе управляемость, которая делает поездки более динамичными. Салон здесь тоже практичный, багажник большой, хотя интерьер, правда, некоторые находят слишком простым и лишённым изысков.

Seat Ateca
Seat Ateca

Бронзу рейтинга взял BMW X1. Этот немецкий кроссовер предлагает салон с высококлассной отделкой, передовую мультимедийную систему iDrive и отличную вместимость. Заодно он входит в число самых надёжных моделей в своём сегменте. Правда, есть и минусы: на трассе в салон проникает много шума, обслуживание обходится дороже, чем у конкурентов, а иногда владельцы сталкиваются с проблемами в электронике.

BMW X1
BMW X1

Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Помимо тройки лидеров, в расширенный перечень экспертов вошли ещё семь автомобилей. В алфавитном порядке это Dacia Duster, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Kadjar и Skoda Yeti. Каждая из этих моделей, по мнению аналитиков WhatCar, представляет собой удачный баланс цены, практичности и надёжности для семейного использования.

Skoda Karoq
Seat Ateca
BMW X1
Dacia Duster
Hyundai Tucson
Kia Sportage
Nissan Qashqai
Peugeot 3008
Renault Kadjar
Skoda Yeti

