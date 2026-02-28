Названы лучшие семейные кроссоверы за миллион: список из 10 моделей

WhatCar перечислил 10 лучших подержанных семейных кроссоверов до 1 млн рублей

Британские эксперты портала WhatCar составили рейтинг самых практичных подержанных кроссоверов для семьи, которые можно найти на рынке Великобритании дешевле 10 000 фунтов, что примерно равно миллиону рублей по текущему курсу. В список попали десять моделей, и возглавил его чешский SUV.

Первое место досталось Skoda Karoq не просто так. По сути, его хвалят за удивительную практичность и комфортную, мягкую подвеску, которая отлично справляется с неровными дорогами. Главный козырь – просторный и очень гибкий салон, где качество отделки приятно радует. Двигателей у Karoq много, но специалисты советуют смотреть в сторону бензиновых модификаций, а не дизельных – они считаются более предсказуемыми в долгосрочной перспективе.

Skoda Karoq

На второй строчке оказался Seat Ateca. Его главный конёк – пожалуй, лучшая в классе управляемость, которая делает поездки более динамичными. Салон здесь тоже практичный, багажник большой, хотя интерьер, правда, некоторые находят слишком простым и лишённым изысков.

Seat Ateca

Бронзу рейтинга взял BMW X1. Этот немецкий кроссовер предлагает салон с высококлассной отделкой, передовую мультимедийную систему iDrive и отличную вместимость. Заодно он входит в число самых надёжных моделей в своём сегменте. Правда, есть и минусы: на трассе в салон проникает много шума, обслуживание обходится дороже, чем у конкурентов, а иногда владельцы сталкиваются с проблемами в электронике.

BMW X1

Помимо тройки лидеров, в расширенный перечень экспертов вошли ещё семь автомобилей. В алфавитном порядке это Dacia Duster, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Kadjar и Skoda Yeti. Каждая из этих моделей, по мнению аналитиков WhatCar, представляет собой удачный баланс цены, практичности и надёжности для семейного использования.

