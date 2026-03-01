Недорогой и надежный минивэн Toyota для большой семьи теперь можно купить в РФ

Toyota Veloz ввозят в РФ через параллельный импорт с ценами от 2,45 млн рублей

На российском рынке через каналы параллельного импорта начали появляться компактвэны Toyota Veloz – семиместные модели, которые официально поставляются в страны Азии и Ближнего Востока.

Прямых аналогов Veloz в новой ценовой категории не найти. Возьмём, к примеру, Chery Tiggo 8 Pro Max: за него просят минимум 3,3 миллиона. Geely Okavango с тремя рядами стоит от 3,9 млн, а минивэн JAC RF8, даже со скидкой, обойдётся почти в 4,8 миллиона рублей. На этом фоне заявленная минимальная цена для Veloz в 2 450 000 рублей выглядит очень привлекательно.

Самый доступный вариант предлагает компания из Омска – именно за эти деньги можно заказать машину в базовой комплектации GX. За эти деньги покупатель получает семиместный автомобиль со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, комбинированной отделкой сидений, кожей на руле, мультимедиа с экраном, задней камерой и парктроником. В список оборудования также входят ключ с бесключевым доступом, датчики давления в шинах, система стабилизации и полуцифровая приборная панель.

Судя по объявлениям на крупных площадках, Veloz привозят в Россию пока только в этой версии GX. Правда, конечная цена сильно зависит от города доставки. В Новосибирске или Кемерово она начинается уже от 2,5 млн, в Казани – 2,59 млн, а во Владивостоке или Благовещенске заказ обойдётся минимум в 2,67-2,71 миллиона рублей. Есть и более дорогие предложения: под 2,75 млн в Подмосковье, около 2,8 млн в Иркутске и почти 3,1 миллиона в Сыктывкаре.

Несколько машин уже находятся в России – их пригнали напрямую из ОАЭ, и они готовы к продаже. В Назрани белый Veloz оценили в 3 млн рублей, в Самаре тёмно-серый экземпляр с готовым ПТС стоит 3,417 млн. Самую высокую цену – 4,249 миллиона – просят за чёрный автомобиль в Тюмени, который выставлен на крупном маркетплейсе.

Технически все эти компактвэны одинаковы. Под капотом работает скромный 1,5-литровый атмосферный мотор на 106 лошадиных сил, который сочетается с вариатором и передним приводом. Производство Veloz для экспорта налажено в Индонезии, а отдельные модификации собирают также в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме.

