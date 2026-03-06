Полный привод и классический автомат — Москвич М90 порадовал связкой агрегатов

Эксперт «За рулем» назвал технические характеристики кроссовера Москвич M90

Под капотом нового Москвича M90 установлен двухлитровый турбированный мотор, который выдает ровно 200 лошадиных сил.

Москвич М90

Впрочем, в Китае этот же агрегат в базовой версии обладает большей мощностью, а с помощью специальных прошивок её можно поднять до 204 или даже 231 силы. Для российского рынка двигатель намеренно ослабили ради налогового законодательства.

Коробка передач здесь – проверенный девятиступенчатый автомат от немецкой компании ZF. Никаких роботизированных коробок, только классический гидромеханический вариант, что многим покупателям наверняка придётся по душе.





Что касается локализации, то пока явно виден лишь один российский компонент: это аккумуляторная батарея.