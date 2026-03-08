С Международным женским днем!

Редакция «За рулем» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта

Время идет, все вокруг меняется, но вы неизменно остаетесь рядом – фактически управляя многими мужскими начинаниями и при этом достигая невероятных высот в собственных делах.

Представить российский автомир без женщин вообще невозможно. Они всегда отлично справлялись с вождением машины или мотоцикла, часто – лучше многих мужчин. Осваивали ремонт, разбирались в обслуживании и даже производстве автомобилей. Участвовали в гонках любого уровня и руководили целыми автопарками. И при всем этом не забывали дарить окружающим тепло, улыбку и просто доброе слово.

От всей души поздравляем с праздником всех женщин. Куда бы вас ни занесла дорога, пусть путь будет легким, а пейзажи – радующими глаз. Пусть попутчики окажутся надежными, а вы сами – сияющими и неотразимыми!