#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прототип внедорожника от Geely
8 марта
Внедорожник от Geely претендует на место Дефендера
Geely разрабатывает авто, способное потеснить...
Интерьер Toyota Sequoia
8 марта
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: сколько он стоит?
Внедорожники Toyota Sequoia продают в России с...
Toyota Corolla
8 марта
Toyota японцам больше не по карману: насколько взлетели цены на машины в Японии?
Nikkei Asia: стоимость Toyota Corolla в Японии...

С Международным женским днем!

Редакция «За рулем» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта

Время идет, все вокруг меняется, но вы неизменно остаетесь рядом – фактически управляя многими мужскими начинаниями и при этом достигая невероятных высот в собственных делах.

С Международным женским днем!

Представить российский автомир без женщин вообще невозможно. Они всегда отлично справлялись с вождением машины или мотоцикла, часто – лучше многих мужчин. Осваивали ремонт, разбирались в обслуживании и даже производстве автомобилей. Участвовали в гонках любого уровня и руководили целыми автопарками. И при всем этом не забывали дарить окружающим тепло, улыбку и просто доброе слово.

От всей души поздравляем с праздником всех женщин. Куда бы вас ни занесла дорога, пусть путь будет легким, а пейзажи – радующими глаз. Пусть попутчики окажутся надежными, а вы сами – сияющими и неотразимыми!

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Количество просмотров 33
08.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0