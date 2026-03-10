Конкурент Land Rover: Geely показала фото нового брутального внедорожника

Geely опубликовала первые изображения нового внедорожника Geely Galaxy Cruiser

Компания Geely опубликовала первые тизерные снимки нового рамного внедорожника, который войдет в линейку электромобильного суббренда Galaxy.

Модель, известная сейчас как Geely Galaxy Cruiser, позиционируется как прямой соперник таких культовых внедорожников, как Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Ее официальная премьера на домашнем рынке ожидается в конце 2026 года.

Дизайн и концепция

Судя по скрытым камуфляжем изображениям, автомобиль получит подчеркнуто брутальную внешность: квадратные, рубленые формы кузова, отсылающие к классическим внедорожникам; высокая поясная линия и внушительный дорожный просвет; большая площадь остекления и лидар на крыше.

Технические фишки и интеллект

Производитель намекает на серьезную техническую начинку. По предварительным данным, новинка будет оснащена системой динамического управления GVMC, включающей режим движения «крабом» (вероятно, за счет поворота всех колес), интеллектуальной системой полного привода на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически подстраиваться под тип покрытия, а также технологией Run-Flat, позволяющей продолжать движение даже на полностью спущенных шинах.

Новинка получит автопилот с функцией объезда препятствий в городе, на что указывает лидар на крыше.

Официальных данных о силовой установке пока нет. Учитывая принадлежность к суббренду Galaxy, который специализируется на электромобилях и гибридах, можно ожидать как полностью электрическую, так и гибридную версии.

Подробности и «товарное» имя новинки, которое выберут в рамках глобального конкурса, производитель раскроет ближе к старту продаж.

