Но очень интересно: какие электромобили выбирают россияне?

Целиков: За год лидер на рынке электромобилей в России сменился пять раз

К концу весны 2025 года премиальный электрохэтч Zeekr 001, поставляемый по параллельному импорту и считающийся уже несгибаемым лидером сегмента, уступил по продажам недорогому седанчику Evolute i-Pro – виной тут был утильсбор, взвинтивший цены, напоминает эксперт «Автостата» Сергей Целиков.

С тех пор и до настоящего момента (то есть менее чем за год!) электромобиль-бестселлер в России менялся еще не раз. Загибайте пальцы: после месяца лидирования i-Pro (который вскоре сняли с производства в Липецке) лучшим по продажам стал Москвич 3е – эксперт предполагает, что секрет кроется в разовых поставках корпоративным автопаркам. Это случилось в июле, а уже в августе взять реванш смог Zeekr 001 – и тоже продержался всего месяц.

Zeekr 001
Zeekr 001

Сентябрьским фаворитом стал Amber A5, потому что производящий его «Автотор» неожиданно «дропнул» цены. Складских запасов хватило на три месяца, а затем настало время нового лидера – нового кроссовера Evolute i-Joy. К февралю 2026-го его доля внутри рынка новых электричек составила невиданные 38,2%. Однако на подходе еще один сильный игрок – Umo 5 от Яндекса, напоминает Целиков. И отмечает, что к концу года появится долгожданный Атом...

Evolute i-Joy
Evolute i-Joy

Жаль, если так (мы-то считали, что он вплотную «подошел к серийному производству»), но наблюдать за новыми игроками в электросегменте будет интересно. Интерес пока чисто спортивный: глава «Автостата» назвал свою заметку «Буря» в стакане», и это метко, учитывая величину сегмента в 1% от всего авторынка.

Zeekr 001
Evolute i-Pro
Москвич 3е
Amber A5
Evolute i-Joy

Источник:  Сергей Целиков – Автостат
Иннокентий Кишкурно
14.03.2026 
