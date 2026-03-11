#
Как привычки за рулем позволяют сэкономить деньги

Эксперты: осознанное вождение позволяет сократить траты на заправках до 25%

Специалисты уверяют: чтобы перестать выбрасывать деньги в выхлопную трубу, водителю достаточно пересмотреть несколько своих привычек, отмечает издание Pravda.Ru.

Главный враг кошелька – агрессивная езда. Идеальный водитель разгоняется плавно, держит обороты в районе двух тысяч и нажимает кнопку Eco на «автомате», чтобы электроника сама оптимизировала расход.

Удивительно, но экономить помогает и пассивность: при движении накатом современные системы отключают подачу топлива, а в долгой пробке мотор лучше заглушить.

Немалую роль играет аэродинамика: пустой багажник на крыше создает лишнее сопротивление. А недостаточно накачанные шины заставляют мотор работать с напряжением.

Стоит объединять короткие поездки в один маршрут, а также вовремя менять воздушный фильтр и заливать качественное масло. Автомеханики называют это не тратами, а выгодными инвестициями.

Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 49
11.03.2026 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
