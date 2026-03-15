Скрывался долгих 18 лет, но попался в ТЦ: история автоафериста из Новосибирска

Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
15 марта
Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
Компания-производитель пылесосов Dreame...
Эксперт назвал идеальное время для тщательной мойки автомобиля после зимы
15 марта
Эксперт назвал идеальное время для тщательной мойки автомобиля после зимы
Игорь Серебряков: генеральную мойку авто стоит...
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
15 марта
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
Покупатели получат культовые Scout Terra и...

В Новосибирске задержали автомобильного мошенника, скрывавшегося 18 лет

История, достойная экранизации, получила неожиданную развязку в обычном новосибирском торговом центре: спустя почти два десятилетия непрерывных поисков оперативники задержали мужчину, который считался «пропажей» для правосудия.

Новосибирец за год «заработал» на выплатах по ОСАГО 53 млн рублей

В далеких 2000-х годах он входил в состав преступной группы, специализировавшейся на дорогих автомобилях. Мошенники подделывали идентификационные номера VIN на машинах престижных марок, снабжали их фальшивыми документами и продавали доверчивым покупателям. С 2003 по 2004 год на счету злоумышленника было больше десятка таких эпизодов.

Следствие длилось больше двух лет, и все это время главный фигурант находился под подпиской о невыезде, вероятно, уже тогда выжидая подходящий момент.

В итоге суд ограсил вердикт – шесть лет колонии за 13 преступлений. Мужчина просто не пришел на заседание и исчез.

Преступники придумали очередную приманку для водителей на парковках

Долгие 18 лет он оставался неуловимым, умело скрываясь от регионального и федерального розыска.

Казалось, время работает на него, но у сотрудников отделения розыска УФСИН оказалась железная память и хорошая хватка. Вычислить беглеца помогла кропотливая работа и современные методы, а финальная сцена разыгралась в одном из торговых центров Новосибирска, где ничего не подозревавший мужчина наконец и был взят под стражу.

Источник:  54.fsin.gov.ru
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
15.03.2026 
