Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
13 марта
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
«За рулем» напомнил принцип безопасной смены...
Haval M6
13 марта
В России переписали прайс на популярный кроссовер Haval: называем цены
Бренд Haval поднял цену кроссовера M6 2026 года...
Почему дешевая зимняя мойка авто уничтожает краску быстрее коррозии
13 марта
Почему дешевая зимняя мойка авто уничтожает краску быстрее коррозии
Михаил Лазарев: Главное правило зимней мойки –...

Когда переобуваться? Есть четкая граница!

«За рулем» напомнил принцип безопасной смены зимних шин на летние

Принцип безопасной переобувки в весенний период: дождаться сухого асфальта под колесами, а дальше – не затягивать!

Рекомендуем
Когда менять шины весной–2026: безопасная температура и сроки для регионов

Напомним выкладки шинного теста «За рулем», который за эти годы уже успел стать классическим. Он показывает, что любая нормальная летняя шина при околонулевой температуре по сухому асфальту будет тормозить лучше зимней – причем как «липучки», так и шипованной. Мы подтвердили это цифрами в рамках эксперимента: если под колесами асфальт, зимняя шина даже при –5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Поэтому, если в вашем регионе дороги очистились от снега и воды, тянуть с переобувкой не просто бесполезно, но и опасно. С другой стороны, не следует слишком спешить, потому что есть две важных оговорки, связанных с температурой.

Рекомендуем
Сезонные услуги шиномонтажа резко подорожают весной

Почему не следует спешить переобуваться, даже если снега уже нет

  • На морозе ниже –5°С гладкий асфальт коварен: при торможении мгновенно «потеет» в пятне контакта, а тонкий слой влаги на морозе тут же превращается в ледяную корочку.
  • Трижды убедитесь, что вас не ждут осадки – легкий весенний дождик по утру способен превратиться в настоящий каток!

А вот как только дороги высохли – отправляйтесь в шиномонтаж или меняйте колеса самостоятельно! Чем теплее становится, тем автомобилю менее «уютно» на зимних шинах.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
13.03.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0