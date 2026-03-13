Когда переобуваться? Есть четкая граница!

«За рулем» напомнил принцип безопасной смены зимних шин на летние

Принцип безопасной переобувки в весенний период: дождаться сухого асфальта под колесами, а дальше – не затягивать!

Напомним выкладки шинного теста «За рулем», который за эти годы уже успел стать классическим. Он показывает, что любая нормальная летняя шина при околонулевой температуре по сухому асфальту будет тормозить лучше зимней – причем как «липучки», так и шипованной. Мы подтвердили это цифрами в рамках эксперимента: если под колесами асфальт, зимняя шина даже при –5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре.

Поэтому, если в вашем регионе дороги очистились от снега и воды, тянуть с переобувкой не просто бесполезно, но и опасно. С другой стороны, не следует слишком спешить, потому что есть две важных оговорки, связанных с температурой.

Почему не следует спешить переобуваться, даже если снега уже нет

На морозе ниже –5°С гладкий асфальт коварен: при торможении мгновенно «потеет» в пятне контакта, а тонкий слой влаги на морозе тут же превращается в ледяную корочку.

Трижды убедитесь, что вас не ждут осадки – легкий весенний дождик по утру способен превратиться в настоящий каток!

А вот как только дороги высохли – отправляйтесь в шиномонтаж или меняйте колеса самостоятельно! Чем теплее становится, тем автомобилю менее «уютно» на зимних шинах.