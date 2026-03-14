#
>
Иранский конфликт грозит обрушить спрос на автомобили по всему миру
14 марта
Иранский конфликт грозит обрушить спрос на автомобили по всему миру
Volkswagen и Volvo: конфликт на Ближнем Востоке...
Ford начал выпуск «рабочих лошадок» в люксовой версии
14 марта
Ford начал выпуск «рабочих лошадок» в люксовой версии
Ford Super Duty Chassis Cab 2027 года теперь...
Когда автомобили с «механикой» полностью исчезнут с рынка? Мнение эксперта
14 марта
Когда автомобили с «механикой» полностью исчезнут с рынка? Мнение эксперта
Эксперт Корнев рассказал о перспективах...

Полный привод, рама, автомат — серьезный японский внедорожник по цене Гранты

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Suzuki Jimny с пробегом

Лада Гранта все еще остается самым доступным автомобилем в России из новых машин.

Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена Мерседесу?

А если нужен внедорожник? Здесь можно обратить внимание на старую добрую Ниву, однако на вторичке есть более интересные варианты. В особенности стоит рассмотреть японские автомобили, особенно если не пугает правый руль, ведь такие машины намного дешевле.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов отдельно выделил несколько добротных «японцев», среди которых особняком стоит серьёзный внедорожник, легенда «джиперов» – Suzuki Jimny. Этот вариант точно стоит рассмотреть к покупке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Мнение эксперта

Александр Виноградов , эксперт «За рулем»:

– Если не смущает правый руль, за миллион с небольшим рублей можно купить полноприводник. И не кроссовер, а настоящий внедорожник! Речь, конечно же, о трехдверном Suzuki Jimny 2013-2014 годов выпуска, только его японской версии с 660-кубовым мотором (64 л.с.).

Вместе с этим мотором работает классический четырехступенчатый автомат. Главным недостатком остается маленький салон и крохотный багажник. На фоне Джимни даже наша трехдверная Нива кажется огромной. Так что Suzuki подойдет только для двоих.

  • С остальными недорогими и качественными «японцами» из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Лежнин Роман
Фото:Suzuki
14.03.2026 
Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+113