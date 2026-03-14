Полный привод, рама, автомат — серьезный японский внедорожник по цене Гранты

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Suzuki Jimny с пробегом

Лада Гранта все еще остается самым доступным автомобилем в России из новых машин.

А если нужен внедорожник? Здесь можно обратить внимание на старую добрую Ниву, однако на вторичке есть более интересные варианты. В особенности стоит рассмотреть японские автомобили, особенно если не пугает правый руль, ведь такие машины намного дешевле.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов отдельно выделил несколько добротных «японцев», среди которых особняком стоит серьёзный внедорожник, легенда «джиперов» – Suzuki Jimny. Этот вариант точно стоит рассмотреть к покупке.

Мнение эксперта

Александр Виноградов , эксперт «За рулем»:

– Если не смущает правый руль, за миллион с небольшим рублей можно купить полноприводник. И не кроссовер, а настоящий внедорожник! Речь, конечно же, о трехдверном Suzuki Jimny 2013-2014 годов выпуска, только его японской версии с 660-кубовым мотором (64 л.с.).

Вместе с этим мотором работает классический четырехступенчатый автомат. Главным недостатком остается маленький салон и крохотный багажник. На фоне Джимни даже наша трехдверная Нива кажется огромной. Так что Suzuki подойдет только для двоих.

С остальными недорогими и качественными «японцами» из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.