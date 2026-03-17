Не спешите с переобувкой! Дождитесь этой температуры (и еще кое-чего)
При какой температуре летняя шина становится эффективнее, чем зимняя? Когда можно смело переходить на «лето»?
В период перехода на летние шины не лишним будет напомнить результаты классического шинного теста «За рулем». В ходе его эксперты выяснили, что уже при –5°С зимняя «липучка» тормозит по асфальту хуже, чем любая летняя шина. То же самое справедливо и для шипов – при легком «минусе», не говоря уже о переходе на плюсовые температуры, летняя шина будет останавливать машину гораздо эффективнее.
Важная оговорка! Все вышесказанное справедливо только в том случае, если под колесами у вас сухой асфальт! Любые осадки в межсезонье, когда возможен переход к отрицательным температурам, – это приговор для летних шин. Поэтому не спешите с переходом на них, пока не убедитесь, что дороги полностью избавлены от влаги.
