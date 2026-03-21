«Незаметный» кузовной ремонт — 5 явных признаков

Эксперт рассказал, как легко выявить, была ли машина в серьезной аварии

Как не попасть на «переверыш» или просто «убитую» по кузову машину при покупке на вторичном рынке, рассказали эксперты сервиса СберАвто.

Наиболее очевидные признаки кузовного ремонта

Разные зазоры между кузовными элементами – заметно различающиеся по толщине щели между идентичными элементами слева и справа.

Следы перекраски – разный оттенок краски на соседних элементах, неожиданные переходы цвета, участки ЛКП с бугорками (шагрень).

​​Сварные швы и следы споттера – неравномерные швы или следы точечной сварки в районе арок, лонжеронов и под капотом.

Нарушение геометрии – машину тянет в сторону при движении, двери плохо закрываются, рулевое колесо стоит неровно.

Сломанные или замененные элементы безопасности – следы демонтажа подушки безопасности или перешивки на руле и передней панели.

Специалисты говорят, что идеальная история машины не является гарантией отсутствия в ней ДТП – ведь в отчетах видны лишь официально зафиксированные случаи. Лучше всего перед покупкой проверять автомобиль в присутствии эксперта, детально разбирающегося в вопросе.