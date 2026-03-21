«Незаметный» кузовной ремонт — 5 явных признаков
Эксперт рассказал, как легко выявить, была ли машина в серьезной аварии
Как не попасть на «переверыш» или просто «убитую» по кузову машину при покупке на вторичном рынке, рассказали эксперты сервиса СберАвто.
Наиболее очевидные признаки кузовного ремонта
- Разные зазоры между кузовными элементами – заметно различающиеся по толщине щели между идентичными элементами слева и справа.
- Следы перекраски – разный оттенок краски на соседних элементах, неожиданные переходы цвета, участки ЛКП с бугорками (шагрень).
- Сварные швы и следы споттера – неравномерные швы или следы точечной сварки в районе арок, лонжеронов и под капотом.
- Нарушение геометрии – машину тянет в сторону при движении, двери плохо закрываются, рулевое колесо стоит неровно.
- Сломанные или замененные элементы безопасности – следы демонтажа подушки безопасности или перешивки на руле и передней панели.
Специалисты говорят, что идеальная история машины не является гарантией отсутствия в ней ДТП – ведь в отчетах видны лишь официально зафиксированные случаи. Лучше всего перед покупкой проверять автомобиль в присутствии эксперта, детально разбирающегося в вопросе.
21.03.2026
