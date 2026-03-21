Когда покупать машину: эксперт назвал лучшее время и главные факторы выбора
21 марта
Когда покупать машину: эксперт назвал лучшее время и главные факторы выбора
Автоэксперт Корнев: январь и февраль — время...
На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?
21 марта
На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?
Глава ГАИ разъяснил нюансы ответственности за...
Ford может создать «легковой», нерамный пикап
21 марта
Ford может создать «легковой», нерамный пикап
Ford готов воскресить культовый пикап Falcon...

«Незаметный» кузовной ремонт — 5 явных признаков

Эксперт рассказал, как легко выявить, была ли машина в серьезной аварии

Как не попасть на «переверыш» или просто «убитую» по кузову машину при покупке на вторичном рынке, рассказали эксперты сервиса СберАвто.

Наиболее очевидные признаки кузовного ремонта

Возврат старых поломок: самые частые причины жалоб на автосервисы

  • Разные зазоры между кузовными элементами – заметно различающиеся по толщине щели между идентичными элементами слева и справа.
  • Следы перекраски – разный оттенок краски на соседних элементах, неожиданные переходы цвета, участки ЛКП с бугорками (шагрень).
  • ​​Сварные швы и следы споттера – неравномерные швы или следы точечной сварки в районе арок, лонжеронов и под капотом.
  • Нарушение геометрии – машину тянет в сторону при движении, двери плохо закрываются, рулевое колесо стоит неровно.
  • Сломанные или замененные элементы безопасности – следы демонтажа подушки безопасности или перешивки на руле и передней панели.

Специалисты говорят, что идеальная история машины не является гарантией отсутствия в ней ДТП – ведь в отчетах видны лишь официально зафиксированные случаи. Лучше всего перед покупкой проверять автомобиль в присутствии эксперта, детально разбирающегося в вопросе.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
21.03.2026 
Фото:Depositphotos
