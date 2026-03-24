Искусственный интеллект и передовые технологии станут темой форума AI Future
Форум AI Future состоится на одной площадке с крипто-событием Blockchain Forum
14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвященное искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто-событием Blockchain Forum.
Среди первых анонсированных спикеров:
- Эррол Маск – предприниматель, инвестор в цифровые активы и AI-технологии, отец Илона Маска
- Александр Вайно– директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив
- Анатолий Аксаков– депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ
- Игорь Ананских– депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике
- Антон Ткачев– первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума
- Александр Нам– вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех
- Даниил Ивашечкин– руководитель направления разработки и внедрения ИИ, «Норникель»
- Михаил Граденко– директор департамента технологий ИИ, «РУСАЛ»
- Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life
- Светлана Сафронова– управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР
- Михаил Васильев– руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк
- Дмитрий Крутов– основатель образовательного холдинга Skillbox
- Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI
- Владимир Горгадзе– заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity
- Дмитрий Легчиков– руководитель AI-команды, 2ГИС
- Николай Пучко– руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях
- Егор Алешин– директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс
- Сергей Карпович – заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1
И многие другие.
Покупайте билет на форум прямо сейчас со скидкой 10% по промокоду ZRONLINE.
- «За рулем» можно читать и в MAX
21
24.03.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0