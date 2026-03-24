Искусственный интеллект и передовые технологии станут темой форума AI Future

14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвященное искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто-событием Blockchain Forum.

Среди первых анонсированных спикеров:

Эррол Маск – предприниматель, инвестор в цифровые активы и AI-технологии, отец Илона Маска

– директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Анатолий Аксаков – депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ

– депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Антон Ткачев – первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума

– вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех Даниил Ивашечкин – руководитель направления разработки и внедрения ИИ, «Норникель»

– директор департамента технологий ИИ, «РУСАЛ» Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life

– управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР Михаил Васильев – руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк

– основатель образовательного холдинга Skillbox Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI

– заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity Дмитрий Легчиков – руководитель AI-команды, 2ГИС

– руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях Егор Алешин – директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс

И многие другие.

Покупайте билет на форум прямо сейчас со скидкой 10% по промокоду ZRONLINE.